15歲失聰狗誤墮排水渠被困兩天　消防員用超誇張方法拯救

為了救助毛孩脫出險境，人類可以付出幾多？

這個救援故事，來自美國。一隻失聰的15歲老狗與主人走失，並失踪了兩天。最後，有人聽到在地下排水渠持續傳出狗吠聲，才找到狗狗。但狗狗藏身的位置很深，而且牠聽不到呼喚，因此只能派人親自到排水渠救牠。但另一個問題，就是救援人員發現，進入排水渠的空間太狹窄，他們只能聯同多個部門，作出了一次大型的救援行動。



經過救援人員的努力，Zoey終於可以回家了。（Andrea Tankersley）

這次的主角，是一隻生活在美國德克薩斯州塔蘭特縣阿靈頓（Arlington）的一隻黑狗，牠叫做Zoey。據悉，Zoey在8月底時與主人Andrea Tankersley失散了，但由於牠是隻15歲老狗，而且是失聰沒法聽到聲音，因此無論怎努力叫喚，都不能引起牠注意。

失踪兩天後，有人聽到微弱的狗吠聲從地底傳出。動保義工到場後，發覺聲音來源應該是地底排水管。但這位置一般人沒法進入，因此只能聯絡當地消防員以及工程部門想辦法。最終，義工聯同消防員以及工程部門，構思出一個龐大的救援行動！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，救援人員最終用什麼方法，才能成功救出這隻失聰老狗呢？

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Zoey被救出的事，連當地新聞也有報道。救援人員用了超過10個小時，挖開地面鑽開水管，再趴進水管裏才成功將牠救出。主人Andrea感到很欣慰，他感謝小鎮裏各人所付出的努力，才能Zoey脫離險境。Andrea事後表示，帶狗狗外出散步時，抓緊牽繩真的很重要，大家鬆懈以免鑄成大錯。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，他嫲嫲去年突然離世，因深怕爺爺會變得孤獨，故領養唐狗「Mliy」陪伴爺爺。結果一年過去，原本6公斤的Mliy竟然暴風式成長，身形三級跳，變成狗界小林尊！▼▼



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點擊連結看全文：孝順唐狗每天陪喪偶爺爺吃飯 一年後牠驚變狗界小林尊嚇呆網民

▼▼同場加映：台灣有狗主7年前在收容所領養一隻唐狗「布丁」，那時牠全身屎尿，患有嚴重皮膚病。剛巧收容所正舉辦領養送成犬頸圈活動，媽媽詢問義工詳情，卻被對方冷嘲布丁養不大。媽媽聽到後很心酸，但卻沒有反駁。之後她一直默默悉心照顧布丁，7年後牠已經成為一隻超帥氣狗狗，令人全跌眼鏡！▼▼



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