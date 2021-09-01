小黑貓離家出走媽遍尋不果　徬徨向公園流浪貓求助　結局......

如果家中貓咪走失，你當然會很徬徨無助，會想盡方法找回。如果你已用盡方法也未有效時，不妨試試用這個都市傳說的古法。

近日，日本有貓奴家中的小黑貓走失。她在街上不斷呼喊貓咪名字，又走到公園與暗角尋找，但一直沒看到小黑貓的蹤影。正當她徬徨無助時，她看到公園裏有流浪貓，並想起一個都市傳說，於是她嘗試照着去做。結果……



黒貓クロ常常把飛來家中的蟬當成獵物！（twitter@touzainosaito3）

這宗不可思議的尋回愛貓事件，由日本網民@touzainosaito3在Twitter上分享。她表示家中貓咪黑貓Kuro（日文：クロ），在半夜突然跑了出去。雖然她已及時追出去尋找，但一直沒有看到愛貓蹤影。

她很是傷心徬徨，邊哭邊找的直到凌晨4時多。當她走到家附近的公園時，發現有流浪貓在這裏，但還是看不到黑貓Kuro。這時，她想起一個曾經在長輩口中聽回來的都市傳說。於是，她便向流浪貓求助，沒想到奇蹟出現了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟向流浪貓求助找回愛貓的都市傳說是否真的可行呢？

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對於這個都市傳說，有網民表示懷疑，但也有網民指這是可行，不少網民也有親身經歷。「我也拜託過附近的3隻流浪貓，结果走失的家貓，當天夜裏便真的回家了！」、「我阿姨的貓早前走失了，一直沒法找到，只好試着對流浪貓說：我家貓咪不見了，你知道牠在哪嗎？然後便跟着流浪貓走，沒想到真的找到了自己的貓。」不過，沒法確定貓咪是否能聽得懂人話，或許一切只是巧合。所以臨睡前要鎖好門窗，以免貓咪走失啊！

▼▼同場加映：在日本，有位大叔在上班途中遇上一隻流浪小黑貓。當時小黑貓正遭到烏鴉群攻擊，很是危險。雖然大叔的家人曾表示不會再養毛孩，但他實在不忍心小貓遭毒手，最終還是帶了牠回家。沒想到小黑貓靠牠的萌樣，改寫了牠的命運。▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟遇襲的小黑貓，最終命運如何？▼▼

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點擊連結看全文：日本大叔見黑貓被烏鴉襲擊 不顧家人反對撿回家 幾天內全家淪陷

▼▼同場加映：早前，台灣一網民在社交平台開Post分享愛貓長大前後對比照，可見圖中小奶貓「大少爺」短短兩年時間內長成貓界哥斯拉，並且還在持續長大趨勢。體積碩大的牠也常常被朋友誤會是狗狗，她只能無奈表示牠不是胖，只是骨架大！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看：兩年內暴增5倍的大少爺長什麼樣？▾▾▾



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