唐貓｜黑貓在粟米田邊失常不停喵喵叫　鄰居走近驚見恐怖一幕嚇呆

英格蘭一名83歲婆婆日前失蹤，警方接報到場後，遍尋不果。突然婆婆的鄰居聽到她的黑貓「Piran」不停在附近的粟米田邊失常地喵喵叫，看似非常緊張，當鄰居走近時，竟然驚見恐怖一幕，不禁嚇呆。



Piran早前在粟米田邊失常狂叫。（Facebook@BodminPolice）

事件發生在8月15日，英格蘭一名83歲婆婆外出後失蹤，警方到場搜尋她常去的山路及農場，都沒有發現她的蹤影。婆婆的鄰居Tamar Longmuir亦參與搜索，突然她看到婆婆的愛貓Piran在粟米田邊的其中一個出入口待著，而且不停對她喵喵叫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Longmuir指，Piran平時非常黏婆婆，常徘徊左右，現在只剩Piran獨個兒，令她大感不惑。於是她小心翼翼地走過有2米高的農作物後，終於看到眼前的恐怖一幕……

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當地警方表示，婆婆目前仍在接受治療，但她精神不錯，康復進度良好。在婆婆留院期間，Piran會由她的朋友照顧。

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