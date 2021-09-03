芝娃娃時常詭異緊盯媽　這天突然奮力跳上她肚子　竟救她一命

得到汪星人的關愛，隨時會令你的人生有大改變。

這次汪星人又立了大功，更令媽媽再次反思人生的意義！來自英國的Tess Robison，年初注意到愛犬有異常行為，總是盯着她的肚子。有次甚至跳到她肚子上重擊，令她出現一陣強烈劇痛。而且撞到的位置現出奇怪的腫境，於是Tess趕緊求醫，並檢查出身體出了大問題。



生活在英國南希爾茲（South Tyneside）的Tess Robison是位髮型師，與男友一起生活，雖然未有子女，但有一隻忠心可靠的芝娃娃Lola。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Tess是一個患有食物不耐症（food intolerance）的人，因此長久以來她都受到背痛和腹脹的困擾。但今年年初，她所養的愛犬Lola卻有異常行為，常常緊盯着牠的肚子。有天，更跳到她的肚子上猛跳。撞擊過後，她肚子竟然出現一塊隆起的腫塊，她才意識到事情的嚴重性，於是馬上求醫，結果醫生竟然說......

點擊圖片放大看，芝娃娃Lola這樣一跳，才令媽媽Tess察覺到身體出了異樣。

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Jess在接受外媒採訪時表示，一直以來自己都是很堅強的人，不會輕言放棄，也不向命運低頭。但面對癌魔，她真的感到無能為力，也頓然發覺自己的能力很渺小。她還有很多事想做，想去一趟紐約與拉斯維加斯，想開一所熟於自己的髮型屋。

經歷這次場大病，Jess有所領悟。從前總是勞勞碌碌為生活而生活，每天營營役役只是想賺一點錢。但在養病的她突然明白了，應該要「為自己而活」，就像芝娃娃Lola般，牠從沒為生活而擔憂。

▼▼同場加映：泰國一位小弟弟，在獸醫診所的長椅子上，驚覺常伴左右的兩隻狗狗平躺在梳化椅上一動也不動，甚至舌頭都伸了出來。他見狀後大驚，以為兩狗狗沒留下一句話，便突然離開了他。急得趴地痛哭，令身旁看着的媽媽不忍心，趕緊告訴他真相。▼▼



【點擊圖片放大看，小弟弟為什麼會表現急轉彎】



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點擊連結看全文：芝娃娃去了「彩虹橋」弟弟跪地哭崩 媽這樣解釋他表情180度變

▼▼同場加映：生活在台灣的林船船，近日在社交平台上，分享了一張愛犬照片。照片中見到芝娃娃乖乖開心地笑着，而旁邊是牠的尿墊。媽媽哭笑不得地表示，原來狗狗半夜敲門要她起床，目的就只是這樣？▼▼



▼▼點擊圖片放大看，為何芝娃娃乖乖在半夜，要吵醒媽媽出來看尿墊呢？▼▼

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【點擊圖片放大看，乖乖的生活日常，牠最喜歡有媽媽伴在身旁了！】



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