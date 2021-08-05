「我手心慢慢感受到你的心不再跳，感受到你真係離開我了，這一刻我會永遠記住。」

15歲芝娃娃「尖仔」自2018年開始，多病纏身，曾試過六度走過鬼門關，上星期牠突然患上肺炎，病情危殆，一直都是半昏迷的狀態。臨終前尖仔竟然吠叫了幾聲，奮力衝出氧氣箱，原來只為完成自己的心願。



年老的尖仔曾經多次在鬼門關徘徊。（受訪者提供）

「2005年，有一個叔叔推住一個鐵籠喺街邊叫賣，入面有十隻八隻狗BB，云云中，我見到佢，500元......就係咁，帶咗尖仔返屋企。」狗主Pat接受《香港01》訪問時表示，十多年來，尖仔一向身體健康，但三年前開始，牠變成了一個藥罐子，先後患上心臟病、胰臟炎、氣管下塌、肺炎等等的大病，六度走過鬼門關，連醫生都難以置信只有約1公斤的牠，可以捱過一關又一關。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

上星期尖仔突然再患上肺炎，情況嚴重，持續半昏迷的狀態，Pat深明愛犬病情，不停對牠說：「尖尖，你已經好叻喇，媽媽交畀你自己做決定，只要你唔辛苦就可以，媽媽愛你。」尖仔彷彿明白媽媽的話語，突然拼命衝出氧氣箱……

▾點撃圖片放大：尖仔突然衝出氧氣箱，只為完成心願？▾

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「尖尖，多謝你16年來的陪伴，帶來很多快樂回憶和愛給我們家。多謝你這幾年來一直努力維持自己身體健康，盡最大努力延長你的生命，這兩年我知道是你給我們的bonus了。」Pat感動地指，能夠讓尖仔見過全部家人，並在她懷裏安詳的回到汪星球，不用在醫院冷冰冰的手術室內離開，是她幾生修來的福氣，Pat深信日後他們一定會重聚。

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：為了見主人最後一面，貓咪竟然費盡力氣衝出氧氣箱......有網民早前分享愛貓離世的感受。自貓貓離世後9個月，主人仍然放不下牠。其中一段人寵間最難忘的經歷，莫過於貓貓臨終前，衝出氧氣箱凝視她的眼神......▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主痛心表示，家中16歲魔天使「小可」器官衰竭，早前牠病情惡化，但媽媽有急事要回公司，叮囑小可要等她回來。同時她亦聯絡了傳心師，想跟愛犬好好道別。誰知小可竟然透過傳心師轉述遺言，媽媽聽到後，飛奔回家……▼▼



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