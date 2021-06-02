唐貓｜豆釘貓剛入屋　即被芝娃娃狗老大狂咬　一天後形勢大逆轉

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-02 08:00

跨種族友誼的緣份，是主人始料不及的。 台灣有狗主在社交平台表示，早前撿到一隻流浪幼貓「卡布」，心生憐憫，決定帶牠回家。誰知家中的芝娃娃「瑪奇朵」見到貓貓後，不停咬牠，又同牠打架。惟一日後，貓狗大戰的情況居然急轉彎！

瑪奇朵不停咬卡布。（受訪者提供）

狗主咪咪接受《香港01》訪問時表示，兩個月前爸爸在畜牧場附近遇到卡布：「那時牠傻呼呼的走在很高的水溝邊，老公抓牠，卡布也完全不反抗。我原本怕貓，也沒有摸過貓，但是第一眼看到牠，就想養牠。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他們把卡布帶回家後，芝娃娃瑪奇朵或許感到家中地盤被入侵，於是一直咬牠，而卡布亦不甘示弱，會出貓貓拳反擊。誰料事隔一日，貓狗大戰的劇情竟然大反轉！

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咪咪指，現時每天看到牠們的相處時刻，都會覺得很好笑，「有時牠們還會一起做壞事，包括咬衛生紙，文具之類」，相信牠們貓狗的靈魂，從此密不可分。

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台灣有狗主撿到三隻幼貓，最終把其中一隻貓貓「小七」收養，打算與家中唐狗「小六」作伴。誰知小六看到貓貓後，竟然不停對牠狂吠，警戒心超強，令媽媽一度要替狗狗戴口罩，很是無奈。但兩日後，她居然見到眼前暖心一幕，感動不已。

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來自立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的女子Diana Grib，她家裏便養了德牧和雪貂，雖然兩者體型和品種差異很大，但無損彼此感情，親密如兄弟。

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友情是不分種族的。刺蝟Herbee與貓咪Audree一見如故，很快便成了好朋友。無論是吃東西、玩耍又或是睡覺，牠們都喜歡黏在一起，是密不可分的好拍擋。

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