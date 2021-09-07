招財橘貓突然搶走地上彩票　兩天後媽收到驚喜消息：要買肉肉了

如果家中養到隻招財貓的話，不知會否可以收到驚喜連連呢？

台灣網民趙小姐，早前買了彩券回家。沒想到家中橘貓乎對這次買來的彩券情有獨鍾，叼走後便一直想躲起來。當時她還開玩笑地表示「難道我要中獎了嗎？」結果兩天後，她被嚇了一大跳！



貓咪：我要更多罐罐呀！（ig@loli__cat）

近日在社交平台上，不少網民為一則貼文感到莫名興奮！台灣網民趙小姐，分享了橘貓叼走彩券的影片，並表示「難道我要中獎了嗎？」。雖然她也明白是自己「想太美，還是繼續努力工作吧」。

沒想到，兩天後她再分享開心訊息，更表示「貓貓真是太可愛，馬上幫你拿去買肉肉！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大，究竟貓咪叼走的彩券有何特別，媽媽要買肉肉獎勵呢？

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對於橘貓叼着中獎彩券一事，網民都表示感到驚訝！「轉頭看看我家貓──賠錢貨」、「我也要買然後給我家主子們咬」、「我明天也要拜託我的貓試試」、「一樣都是橘貓，我的只會賣萌騙吃騙喝啊」、「我養的不是招財貓啦，但是我的錢都在牠肚子裏」、「買回家丟給牠們搶」、「多學學人家的貓咪好嗎？」

▼▼同場加映：近日，日本有貓奴家中的小黑貓走失。她在街上不斷呼喊貓咪名字，又走到公園與暗角尋找，但一直沒看到小黑貓的蹤影。正當她徬徨無助時，她看到公園裏有流浪貓，並想起一個都市傳說，於是她嘗試照着去做。結果……▼▼



點擊圖片放大看，究竟向流浪貓求助找回愛貓的都市傳說是否真的可行呢？

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點擊連結看全文：小黑貓離家出走媽遍尋不果 徬徨向公園流浪貓求助 結局......

▼▼同場加映：早前，台灣一網民在社交平台開Post分享愛貓長大前後對比照，可見圖中小奶貓「大少爺」短短兩年時間內長成貓界哥斯拉，並且還在持續長大趨勢。體積碩大的牠也常常被朋友誤會是狗狗，她只能無奈表示牠不是胖，只是骨架大！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看：兩年內暴增5倍的大少爺長什麼樣？▾▾▾



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點擊連結看全文：媽收養不足2kg小奶貓兩年後暴增5倍 體型巨大被誤當狗媽為其伸冤