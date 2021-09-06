流浪貓｜黑白喵去診所針灸竟遇失散兄弟　相似度99%全部人都圍觀

緣份有時真是命中注定。

台灣有貓義工在社交平台表示，日前帶流浪貓「屁桃」到診所針灸，誰知護士一見到牠，就將獸醫院的貓咪「帥寶」抱出來相認，原來牠們的樣子簡直是神複製！大家都不禁笑瘋，義工更指牠們是「失散多年的兄弟啊！」



屁桃每星期都要到診所針灸。（Facebook@比比酥貓中途）

屁桃原本是流浪貓，被救起時脊椎已經嚴重骨折，無法自行排出大小二便，義工指自收容所帶出屁桃後，每星期牠都要針灸，希望可以舒緩疼痛，幫助牠的修復神經。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

屁桃第一次到診所時，護士們就發現牠與診所的院長貓相似度達99%，笑指屁桃是帥寶的妹妹，即時讓牠們相認！當屁桃看到另一個自己之後，完全嚇呆……

▾▾▾點擊圖片放大看，屁桃的失散貓哥！▾▾▾

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網民看到貓咪們的相認照片後，不禁笑指「兩隻長得一模一樣」、「是雙胞胎嗎？」、「偶像團體」、「以為是修圖複製貼上！」、「同步驚恐貌！」、「我以為是p圖上去的貓頭」、「Twins......」、「以為是照鏡子」、「哥哥：我不認識旁邊的那位......關本喵什麼事？」、「看醫生竟然還能認親」。

▼▼同場加映：在日本，有位大叔在上班途中遇上一隻流浪小黑貓。當時小黑貓正遭到烏鴉群攻擊，很是危險。雖然大叔的家人曾表示不會再養毛孩，但他實在不忍心小貓遭毒手，最終還是帶了牠回家。沒想到小黑貓靠牠的萌樣，改寫了牠的命運。▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟遇襲的小黑貓，最終命運如何？▼▼

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點擊連結看全文：日本大叔見黑貓被烏鴉襲擊 不顧家人反對撿回家 幾天內全家淪陷

▼▼同場加映：早前，台灣一網民在社交平台開Post分享愛貓長大前後對比照，可見圖中小奶貓「大少爺」短短兩年時間內長成貓界哥斯拉，並且還在持續長大趨勢。體積碩大的牠也常常被朋友誤會是狗狗，她只能無奈表示牠不是胖，只是骨架大！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看：兩年內暴增5倍的大少爺長什麼樣？▾▾▾



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點擊連結看全文：媽收養不足2kg小奶貓兩年後暴增5倍 體型巨大被誤當狗媽為其伸冤