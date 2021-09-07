松鼠狗以為坐車去兜風笑容超燦爛　發現要去剪毛竟一秒變臉

狗狗最喜歡外出散步，每當登上飼主的坐駕時，都會百般興奮。

日本有位飼主早前便帶著松鼠狗「Pomeo」外出。Pomeo平日最喜歡坐車去兜風，所以全程都展現著燦爛的笑容，直至牠看到目的地是寵物美容院後，馬上垂頭喪氣，失望表情令網民笑翻。



Pomeo有著又長又蓬鬆的毛髮，假如不定期剪毛，就會亂糟糟。（Twitter圖片：snow_white_999）

日本有隻5歲半的松鼠狗「Pomeo」，平日最喜歡坐車兜風。牠擁有一身蓬鬆的毛髮，為了這個漂亮的造型，飼主每個月都會帶牠到寵物美容院剪毛，不過牠好像不太喜歡這個活動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，飼主一如以往地帶Pomeo去寵物美容院剪毛，Pomeo卻誤會以為要去散步，於是興奮地跑到車上。不過，當牠發現目的地是寵物美容院時，牠臉上的笑容即時一掃而空，彷彿在說：「你怎麼不早點告訴我去剪毛！」

▾點撃圖片放大：到底Pomeo發現去剪毛，有多沮喪▾

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飼主把Pomeo的照片分享到Twitter，結果Pomeo可愛的樣子吸引了不少網民關注，目前已經有多達1萬個分享，5萬人按讚，部分網民留言指：「狗狗的臉很絕望」、「怎能欺騙狗狗」、「牠心裏應該以為這是騙局吧」、「又可憐又可愛」。

▼▼同場加映：台灣有一名網民在社交網站上分享，雪橇犬「哈哈」在半年前跟附近的小黃狗結怨，現在每次散步的時候，只要遇到小黃，牠就會一路憤怒地對著哈哈狂吠，直到他們離開。到底半年前的那天，兩隻狗狗發生了什麼事情，又會令小黃如此深仇大恨呢？▼▼



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點擊連結看全文：雪橇犬被隔壁小黃狗吠足整條街 媽揭開「深仇大恨」網民笑瘋

▼▼同場加映：這次在黑龍江哈爾濱，便有一隻阿拉斯加雪橇犬作出了英勇的救援行為，被人稱讚。當時女店員在蹲下時突然暈倒在地，店裏只有一隻阿拉斯加雪橇犬桃子，與一隻西摩犬。牠們看到出了狀況後，作出了截然不同的反應。▼▼



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