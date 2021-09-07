邊境牧羊犬從小到大都喜歡討抱　長大仍飛彈式撲向爸：差點倒地

有時狗狗的可愛行為，總是令主人哭笑不得。

台灣有狗主日前在社交平台表示，家中兩歲的邊境牧羊犬Cooper自小愛討抱，這天爸爸帶牠散步後，狗狗突然在電梯內飛撲到爸身上討抱，此時雙手已經酸軟的爸爸仍努力拍下照片，無奈表示，「你不知道你已經19公斤了嗎？」



小時候的Cooper一臉傻氣。（受訪者提供）

狗主Zhen Cai接受《香港01》訪問時表示，當初是從寵物店買Cooper回家，那時其他的邊境牧羊犬年紀才1個多月大，體型比較小及可愛，沒有人願意買已經3個月大的Cooper，所以主人就決定帶牠回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

剛到家的Cooper還聽不懂自己的名字，於是爸爸就嘗試說不同的關鍵字，結果發現只要一喊「抱抱」，Cooper不管多遠都會馬上跑過來跳到他身上。早前他們外出散步後回家，誰知一踏進電梯，玩累了的Cooper突然不想自己走，一秒飛彈式跳到爸爸身上討抱，爸爸不禁慨嘆指，「你不知道你已經19公斤了嗎？」

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Zhen Cai笑言自己養了一隻巨大寶寶，動不動就要抱抱，一直撒嬌，但他仍希望Cooper能夠健康快樂長大，讓他能「抱足一世」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，他嫲嫲去年突然離世，因深怕爺爺會變得孤獨，故領養唐狗「Mliy」陪伴爺爺。結果一年過去，原本6公斤的Mliy竟然暴風式成長，身形三級跳，變成狗界小林尊！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主7年前在收容所領養一隻唐狗「布丁」，那時牠全身屎尿，患有嚴重皮膚病。剛巧收容所正舉辦領養送成犬頸圈活動，媽媽詢問義工詳情，卻被對方冷嘲布丁養不大。媽媽聽到後很心酸，但卻沒有反駁。之後她一直默默悉心照顧布丁，7年後牠已經成為一隻超帥氣狗狗，令人全跌眼鏡！▼▼



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