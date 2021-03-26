撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-26 12:22

小狗對身邊的事物充滿了好奇心，而這隻狗狗更是對長條狀的東西情有獨鍾。 這隻叫「賓利」的邊境牧羊犬，這次又闖禍了。這天媽媽正忙於搬家，沒理牠不過是半小時，沒想到再次遇見牠時，賓利手腳像是受了傷都變成了血紅色。媽媽大嚇一驚，立即上前了解情況，結果才知真兇是它。

邊境牧羊犬賓利，是隻只有2個月大的小男孩。牠與媽媽生活在台灣高雄。最近，由於剛搬家，因此媽媽將賓利安置在狗籠裏並放到一旁，沒料到才半小時，賓利已逃出籠子，更弄得全身通紅。媽媽回來見狀後大吃一驚，以為狗狗出事了。但靜下來一看，便知真相並非如此！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟邊境牧羊犬賓利做了什麼事，令自己4肢邊得血紅色】

+ 10 + 10 + 10

網民紛紛表示，幸好是有驚無險，「坐在那邊好委屈，媽媽心在淌血，唇膏表示委屈」、「唇膏一路好走」、「牠挑了最貴那款唇膏，真懂」、「為唇膏默哀一分鐘」、「狗狗沒事便好，健康要緊」、「每生產一枝唇膏，就有一隻狗狗失去丁丁！」、「史上死狀最悽慘的唇膏」。

同場加映：伯恩山犬Fanny來自德國，現年8歲的牠有著鶴立雞群的外表，全因牠並不如其他同伴般，臉上大多也是黑色的毛髮。相反地，牠的臉上竟然有著天然的「白色面具」，帥氣外貌令人印象深刻。飼主透露，Fanny並非自小就長這樣，而是到4歲才慢慢長出這「面具」！

▾▾▾點撃圖片看Fanny現時的帥氣模樣！醫生又怎樣說呢？▾▾▾

+ 23 + 23 + 23

點擊連結看全文：伯恩山犬用錯廉價墨水4年間狂掉色 戴上花面具全因基因缺陷

同場加映：這隻生活在澳洲阿德雷德（Adelaide）的德國牧羊犬，牠叫Archer是男孩子來的，今年已經5歲。雖然牠是隻狼犬，但小時候卻常常被人用可愛來形容。因為，牠天生雙耳便緊黏合在一起，看起來就像兔耳朵般。加上牠的樣子可愛又萌，完全沒有一般德牧的威嚴，甚至是帶點傻氣！這不禁令人感慨到，都是輸了在耳朵。

【點擊圖片放大看，究竟這可愛的德牧，在成長後能否重拾威嚴呢？】

+ 22 + 22 + 22

點擊連結看全文：德國牧羊犬長了一雙兔耳朵霸氣盡失 長大後牠能否挽回威嚴？