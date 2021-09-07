比特犬被虐待瘦到皮包骨　義工救起半年後　終現快樂幸福肥

狗狗是否得到愛，可以說單從外表便能辨識出來。

每個動物救援組織的願望都相當簡單，只是希望再沒浪浪，每隻毛孩都有自己幸福的家。日前，台灣救援浪浪組織「林曉河狗園」，在他們的社交平台專頁裏，分享了一隻比特犬在半年間的變化。未被救起前，牠被主人長期忽略，全身瘦到沒有半點肉，背部的骨完全露了出來。但經過義工們悉心照顧後，半年後牠有極大改變，令義工們感到很欣慰。



義工表示，現時3個園區裏共有700多隻毛孩，只盼望大家共同關懷，有能力的人能把牠們接回家。（fb@林曉河狗園）

這個暖心的救援故事，由台灣救援浪浪組織「林曉河狗園」在社交平台上分享出來。義工指約在半年前收到通知，有隻叫美美的比特犬長期被人不當照顧，終日捱餓令牠瘦得像是只剩下骨頭，項圈明顯留有很大空隙，令人心痛。

義工救了牠回來，帶牠去看醫生，給予悉心照顧。經過半年時間的努力，美美身心都有變化，終於回復到正常體重！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟經過悉心照顧，半年後的美美變成怎樣呢？

+ 20

從瘦得幾乎喪命到變成現在的幸福肥，網民們深切感受到用愛與關懷，可令毛孩作出重大改變。「看到滿滿的愛」、「用愛滋養，果然很不同」、「好心疼為何能瘦成這樣」、「謝謝你們救了牠」、「那排骨的樣子，常常浮現在我腦海裏，沒想過有人養還能變成這樣子」、「好心有好報，謝謝你們」。

▼▼同場加映：這隻滯留在收容所超過740天的狗狗叫Coco，在2019年時被前主人棄養，然後便一直住在收容所。Coco現在4歲，即是表示牠有一半時間，都沒一個屬於自己的家。義工看着可愛的Coco一直找不到家，感到很是心酸。事實上Coco很迷人可愛，只是在個性上的特質，未必能受所有人青睞。▼▼



點擊圖片放大看，為什麼想領養Coco的人不能養其他狗呢？

+ 23

點擊連結看全文：4歲狗狗滯留收容所超過740天 義工開怪領養條件：不能養其他狗

▼▼同場加映：早前，生活在台灣宜蘭的網民Tina，留意到有隻流浪狗常到家門隨近避雨，起初以為是鄰居養的，所以沒有打擾。但發覺牠連續幾天都待在那裏，沒有離開回家的意思，就好像在幫她看門口一樣，於是她便帶了狗狗去獸醫診所檢查。不過獸醫沒有掃到晶片，但卻發現牠懷孕了，於是讓牠待在家裏休養。沒想到才幾天而已，這流浪黑狗竟然送上了8大驚喜作為報恩。▼▼



點擊圖片放大看，布布送上的8大驚喜，令Tina的生活起了什麼變化

+ 18

點擊連結看全文：流浪狗主動幫忙看門口 怕狗媽決心收留 兩星期後報恩送8大驚喜