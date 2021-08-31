忠犬｜狗狗不知媽媽離世堅守在身邊　靈車前人性舉動令網民哭崩

狗狗對人類的感情，往往超乎你想像。

在厄瓜多爾的一場喪禮上，除了家人出席外，還有一隻白色狗狗一直趴在地上，守在棺材旁邊。原來，忠犬Bumer的主人近日離世了，但狗狗似乎仍懵然不知，一直以為主人只是在熟睡。直到儀式結束，要把棺材帶上山埋葬時，Bumer這刻終於明，並做了一個很人性的舉動，令看到的人都哭了。



忠犬Bumer在舉行喪禮儀式時，一直都守在主人的棺材旁。（fb@FunerariaysaladevelacionessantaRosa2017）

這個令人傷感的故事，來自厄瓜多爾的一個小鄉村。95歲的老太太Maria Isabel Benites Chamb近日離世了，而一直待在她身旁的愛犬Bumer，似乎還不知情，以為媽媽只是在熟睡。

直到喪禮舉行，全家人都來到，而狗狗Bumer還是一直趴在主人Chamb的棺材前守候着。隨着儀式的結束，要把棺材帶到上山安葬時，Bumer似乎終於明白，是要和主人訣別了。牠做了一個人性舉動，然後才上了靈車，像是在說：「我要陪在媽媽身旁到最後一刻。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗狗Bumer的舉動，實在令人很感動。沒人知牠是否明白，媽媽這次離開，便不會回來了。但牠的每個行為，都證明牠很愛媽媽，牠時刻都想陪在媽媽身旁守護。網民都被感動了，紛紛留言表示感受。「Bumer與媽媽之間是真愛」、「這是汪星人的表達方式，縱使主人已離開，但牠的愛是不會改變」、「忠誠的狗狗，讓我們在此為牠送上祝福」、「媽媽不在，但汪要堅強活下去呀！」

▼▼同場加映：外國有一名小主人帶家中的約瑟爹利小狗出外散步時，竟遭野狼追咬！當時社區四下無人，驚慌的小主人即使在街上大聲呼叫求助，仍無人出手相救，身邊只剩跟她一起逃命的小狗。面對野狼的步步進逼，體型相差甚遠的小狗竟為了主人捨身迎戰！▼▼



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▼▼同場加映：在遼寧瀋陽一個小社區裏，有隻黃狗總是在每天4時多出現，走到停車場通道上，像是在等人般。據當地居民表示，原來這黃狗背後有個催淚故事，而牠一直不知道，牠所等的人已不可能再出現。▼▼



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