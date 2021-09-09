臘腸狗相隔14年再與弟弟合照　溫馨場面重現　唯一不變竟是這表情

弟弟成長了，汪星人卻老了。

這張成長對比照，由台灣網民Mya C. Huang所分享出來。照片中抱着狗狗的小男孩是她的姪仔，當時才2歲多。光陰荏苒，轉瞬14年就過去了，這次再讓姪仔與狗狗合照，結果締造了這張有趣的對比相片。



台灣網民Mya C. Huang近日在社交平台上分享了兩張相片，並引起不少網民熱議。第一張相片中，只見一個小孩抱着一隻狗狗，原來相片中是她的愛犬臘腸狗「嗶啵」，以及她的2歲姪仔。

第二張相片，是她14年後再請來姪仔與狗狗的合照。結果，出來的效果十分有趣，因為狗狗嗶啵的神情依舊超無奈，成了相片的焦點所在。網民看到相片後，也不禁慨嘆：「歲月不留人！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點擊圖片放大看，經過14年時間，小朋友已變大男孩，而狗狗則老了▾▾▾

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網民看到這相隔了14年後的人狗合照後，都很是慨嘆，真的是「歲月不留人」。孩子大了狗老了，有網民留言說：「對狗狗來說，他依舊是當年的小屁孩」、「狗狗你照顧很好，感覺還是很年輕」，歲月真是無情。不過，也有網民留意到嗶啵臉上的表情，怎麼14年後還是一副無奈樣子，「眼睛半閉，真的很無言」、「始終都是厭世臉」。難道，嗶啵是在妒忌弟弟的樣子比牠年輕嗎？

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的長毛臘腸犬「旺旺」早前不慎跌倒，脊椎神經受壓造成下肢癱瘓，要立即做手術，醫生指復建之路漫長，令主人非常傷心。日前媽媽在監視器畫面一直看不到旺旺的身影，便立即回家。當她打開家門，立即傳來一陣陣濃烈的味道，入屋後她看到旺旺如廁後這一幕，不禁秒速淚崩。▼▼



▼▼點擊圖片放大看，媽媽入屋後看到什麼，令旺旺非常內疚？▼▼



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點擊連結看全文：14歲臘腸狗伯伯沙發一跳下肢癱瘓 這天如廁後牠說對不起媽秒淚崩

▼▼同場加映：台灣有一名網民在社交網站上分享，雪橇犬「哈哈」在半年前跟附近的小黃狗結怨，現在每次散步的時候，只要遇到小黃，牠就會一路憤怒地對著哈哈狂吠，直到他們離開。到底半年前的那天，兩隻狗狗發生了什麼事情，又會令小黃如此深仇大恨呢？▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看：揭開哈哈和小黃結上樑子的原因吧！▾▾▾



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