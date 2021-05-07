4.6米巨蟒緊纏臘腸狗　女狗主激戰15分鐘救愛犬　勝利照片極霸氣

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-07 18:13

為了保護狗狗，主人可以去到幾盡？非洲南部國家博茨瓦納（Botswana）1名女子，日前目擊其飼養的臘腸狗走過草叢時，突有長達4.6米的巨蟒撲出將牠緊纏，女子心愛犬安危，竟不假思索馬上和巨蟒搏鬥，人蛇激戰15分鐘後，女子成功把巨蟒制服，雖然狗狗被咬至肚子留有幾顆蛇牙，幸好沒有大礙。女狗主事後把勝利照片分享到facebook群組，可見她制服巨蟒的畫面極盡霸氣。事件在網上引起熱議，網民大讚女狗主非常有勇氣，更形容這種巨蟒連體型更龐大的狗狗都殺得死，幸好她及時出手救狗，否則後果不堪設想。

女狗主和巨蟒大戰15分鐘後成功救出愛犬。（fb群組「Snakes of Southern Africa」圖片）

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人蛇大戰事件發生在非洲南部國家博茨瓦納弗朗西斯敦市（Francistown），當地網民Tanya Drysdale在fb群組「Snakes of Southern Africa」分享救犬經歷，日前她與丈夫帶臘腸狗經過草叢時，突破有條巨蟒撲出，即時咬住狗狗並纏着牠。眼見巨蟒幾乎要把愛犬緊纏至死，Drysdale形容自己準備好「戰鬥」，與丈夫一同與巨蟒展開搏鬥，花了15分鐘才將巨蟒制服。

Drysdale事後才發現巨蟒長約4.6米，重逾50公斤，她一度以為愛犬救出時已無命，幸好發現狗狗沒大礙，只是巨蟒狠咬到在其肚子上留了幾顆蛇牙。從照片可見，Drysdale左手捏着蟒蛇的頸子，將牠身體抬在右肩上，顯示她完勝。不過，Drysdale坦言自己亦被蟒蛇咬到腳，更被咬至留有血痕，還展示了狗狗肚子上的蛇牙。

幸好狗狗只受輕傷。（fb群組「Snakes of Southern Africa」圖片）

網民大讚Drysdale非常勇敢，雖然該群組的粉絲都見過不少蛇，但都表示這條蟒蛇真的很巨大，即使是大隻些的狗狗，面對牠時都恐難活命，幸好女狗主有及時護犬。有網民擔心蟒蛇是否有毒，Drysdale解釋該蛇沒有毒，但傷口如果處理不當很容易會化膿，故需要服用抗生素，又透露今年初狗狗亦曾被蟒蛇襲擊。

有當地人分享寵物被蛇襲擊的經驗，甚至有網民介紹應急方法，稱可以用沾了酒精的棉花在蛇口擦拭，蛇通常會馬上鬆口；若情況許可，可將蛇放在水槽中，然後用熱水淋在蛇的身上，牠就會很快鬆開獵物，一般只需幾秒鐘，而過程中不會把蟒蛇殺死。

（綜合）

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