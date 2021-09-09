小黃狗失足墮河　爸為救愛犬溺斃　汪一個心碎舉動惹哭全部網民

這個令人傷感的故事，來自泰國傳媒所報導。據悉在本月初，一名男子帶着愛犬到水壩釣魚，但小狗卻意外墮水。心急的主人立即跳到水中，將狗推回岸邊，可惜自己卻因體力不支被急流沖走喪命。



事件發生在9月1日的泰國呵叻府（Khorat），據泰國媒體報導，一名61歲男子Kling Srikaew帶着愛犬Nova到附近水壩釣魚，但Nova卻意外墮進水裏。Kling見狀後便匆匆跳進急流中救狗。

雖然，Kling最終成功將Nova推回岸邊，但自己卻在急流下被沖走。狗狗Nova在岸邊目睹這一切，但卻沒法救回主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，狗狗Nova見到主人被大水沖走後，牠有何反應？為何會令在旁的人都心酸動容？

+ 15

Nova在岸邊的哀嚎聲，一直在附近居民的腦海裏縈迴，牠一直在等主人回來，然而主人卻永遠也沒法回到牠身邊。大家都被牠的吠叫聲所感動，這是一種失去親人的痛楚。網民也被Nova的行為所感動，「希望死者可以安息，狗狗要盡快振作起來」、「狗狗一定很心痛」、「牠還在期待主人回到身邊」、「狗狗是知道主人為救牠而喪命的」。

▼▼同場加映：早前，生活在台灣宜蘭的網民Tina，留意到有隻流浪狗常到家門隨近避雨，起初以為是鄰居養的，所以沒有打擾。但發覺牠連續幾天都待在那裏，沒有離開回家的意思，就好像在幫她看門口一樣，於是她便帶了狗狗去獸醫診所檢查。不過獸醫沒有掃到晶片，但卻發現牠懷孕了，於是讓牠待在家裏休養。沒想到才幾天而已，這流浪黑狗竟然送上了8大驚喜作為報恩。▼▼



點擊圖片放大看，布布送上的8大驚喜，令Tina的生活起了什麼變化

+ 18

點擊連結看全文：流浪狗主動幫忙看門口 怕狗媽決心收留 兩星期後報恩送8大驚喜

▼▼同場加映：外國有一隻充滿正義感的流浪狗，竟為了報答附近義工們對牠的照顧，每天在街上自發為居民作一暖心舉動。原本寂寂無聞的牠，漸漸地被當地的居民熟知，旅遊局更因此頒發好市民獎給牠！▼▼



【▾▾▾點擊圖片放大看：到底Kupata做了甚麼暖心舉動吧！▾▾▾】



+ 19

點擊連結看全文：流浪狗每天在馬路自發做出暖心舉動 連旅遊局都要頒好市民獎給牠