金毛尋回犬愛上金魚　整天守護魚缸還不止　4個行為證牠是癡漢

毛孩的世界實在難以理解清楚，難道毛孩也想養自己的寵物？

在廣東東莞有主人發現，她家的金毛尋回犬「夏天」，似乎把家中的金魚當成養物，每天細心地呵護著牠們，而且牠還有4大破格行為，揭開夏天癡漢一面。



夏天：「這是我的寵物！小小金魚們！」（抖音@金毛夏天）

這些金毛照顧小金魚的有趣影片，來自抖音帳號「金毛夏天」。金毛尋回犬夏天的主人生活在東莞，他經常都會分享狗狗的生活點滴。今年年初，夏天的主人帶回了幾條金魚回家，沒想到狗狗似乎將這些金魚視為自己的寵物，甚至積極地照顧起來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，金毛尋回犬夏天做了什麼行為，令媽媽確信牠把金魚當成自己的寵物了。

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網民看到金毛夏天的各種猶如癡漢的行為，都很懷疑自己的眼睛。難道狗狗夏天，真的在照顧金魚嗎？不過，看到牠乖巧地拿出魚糧，又會替金魚換水池打氧，這些行為都很暖心，即使牠不是癡漢，也是位24孝主人。

▼▼同場加映：這個令人傷感的故事，來自泰國傳媒所報導。據悉在本月初，一名男子帶着愛犬到水壩釣魚，但小狗卻意外墮水。心急的主人立即跳到水中，將狗推回岸邊，可惜自己卻因體力不支被急流沖走喪命。▼▼



點擊圖片放大看，狗狗Nova見到主人被大水沖走後，牠有何反應？為何會令在旁的人都心酸動容？

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▼▼同場加映：這個令人心酸的故事，來自台灣板橋的網民吳岱凌所分享出來。11歲的老唐狗Money，被前主人棄養到收容所。起初到收容所時，Money還是肥胖胖的，常常笑面迎人。只是４個月後，牠變得神情落寞，暴瘦了許多，似乎已意識到自己被主人拋棄了。▼▼



點擊圖片放大看，看到Money剛到收容所時的照片，以及4個月後的改變，實在令人感到唏噓心酸。

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