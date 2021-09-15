狗狗天生錯嵌腳掌　前肢畸形上下顛倒　獸醫妙手逆轉狗生

生命不應被局限，只要給予機會，將有無限可能。

這隻狗狗天生前腳便有異常情況，牠的前腳掌竟然是上下反轉了。雖然牠似乎已習慣，但每當看到牠走路時如此痛苦，動保組織的義工都很是心痛。最近，有大學獸醫學院答應，替小狗進行手術，最終結果會如何呢？



這個給予汪星人重生的故事，由美國奧克拉荷馬州的州立大學獸醫系團隊（Oklahoma State University College of Veterinary Medicine, OSUCVM）所分享出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻天生前腳掌有異常的狗狗叫Siggi，是隻嬌小的捕鼠㹴。被帶到OSUCVM診治時，只有13個星期大。經過獸醫們的觀察與評估，覺得手術的風險雖大，但看到狗狗年紀還小，每次走動時都很痛苦，認為可透過矯正手術，來減輕牠的痛苦。

最終，醫生在今年5月12日幫牠做手術，如今Siggi的情況如何呢？

點擊圖片放大看，Siggi是否能順利完成這個高風險手術呢？牠的近況如何？

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Siggi的情況雖然不常見，但義工還是希望將牠的消息盡量在網絡上分享。一方面讓人更關注流浪無家的動物，同事也推廣以領養代替購買的訊息。有許多狗狗，就像Siggi一樣，牠們需要的是一個機會，就可以展露出燦爛的狗生！

▼▼同場加映：這個俄羅斯家庭，家中便有3隻毛孩，分別是浣熊、貓和狗。但牠們在家裏的地方明顯有差異，只見浣熊身形特別肥大，常常霸氣地坐着、躺着吃東西，完全是家中老大。另外，貓狗們總是相當敬重這浣熊，因牠有特權可以出入一個禁地，令貓狗們羨慕不已。▼▼



點擊圖片放大看，究竟浣熊可以進出哪個地方，令貓狗們都很是羨慕。

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▼▼同場加映：外國一名女子3年前撿了一隻只有4星期大的小浣熊回家，當時小浣熊除了飢餓外還全身脫水，在野外難以生存。幸好她媽媽有飼養浣熊的經驗，在倆人的細心照顧下，小浣熊回復健康並回到野外。沒想到，這隻小浣熊竟無忘恩情一直堅持用「愛的方式」來報答她們！▼▼



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