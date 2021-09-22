洛威拿慢慢︱45KG巨汪癱瘓5個多月　1分鐘奇蹟令媽感動泛淚

祝願所有毛孩都健健康康，沒病沒痛。

早前，台灣網紅狗狗洛威拿慢慢，因椎間盤突出問題，引發四肢癱瘓，導致沒法行走，甚至連站起來也成問題。慢娘將消息公布後，大批粉絲都心疼難過，紛紛送上祝福鼓勵，並將自己的經驗與慢娘分享。經歷慢娘的5個月努力，每天帶慢慢做復康運動，終於有好消息傳出。



今年4月時，60公斤的巨人洛威拿慢慢，出現突發性癱瘓，四肢顯得無力，阻完全沒法走動。慢娘帶着牠四出求醫，經過檢查後，發現慢慢的頸椎有兩處椎間盤突出，因此出現癱瘓。

由於考慮到慢慢身體情況，擔心要開刀的話風險實在太高。因此慢娘決定用其他方法來讓慢慢復康。現階段正嘗試用針灸、電療，輔以中藥調理，希望能令慢慢有好轉。轉眼間慢慢已癱瘓了5個月，體重也有原來的60公斤跌至45公斤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟慢慢現在的情況如何？為何慢娘感動得想哭出來。

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【點擊圖片放大看，先前慢慢在接受治療的情況。大家都在集氣，希望牠能康復】

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「慢慢現在靠著輔助可以稍微走一點點點的路，今天是癱瘓到現在站的最久的一次（一分多鐘），不過還是沒辦法自己稍微走路。看來目前行走還是只能倚靠輪椅。好吧，再加油了！」

慢慢的粉絲與網民看到慢慢終於能站起來，感動得快要哭出來。５個多月的努力，沒有白費。慢慢的情況明顯有好轉，一步一步在康復。「先有肌力，再有協調力……慢慢練習及習慣，穩穩踏出第一步不受傷才有機會走更長」、「看到慢慢消瘦了很多，有點痛心。但同時有點安心，是慢慢變得輕型苗條，相對一堆肥胖的問題就沒有了」、「慢，加油，已經可以站一分多鐘了，接下來就會越來越好的」、「慢慢加油喔」、「慢慢很厲害了，慢媽很棒！」、「其實超乎我們預期了，慢慢很棒，慢娘辛苦了」、「進步很多了，一次次慢慢來，慢慢好棒」。

▼▼同場加映：慢慢健康時，經常會與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為婆婆最貼心的枴杖，更被不少網民懷疑，「難道狗狗不是婆婆養的嗎？」▼▼



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▼▼同場加映：慢慢渴望到學校上課等校巴，縱然牠已全副裝備，作好到學校去的準備，但保母車阿姨一句話，卻傷透慢慢的心，令牠幾乎要哭出來了。▼▼



【點擊圖片放大看慢慢等校巴的樣子，看來牠真的很想到學校和小朋友一起玩呢？】



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