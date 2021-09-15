狗｜爸忘記餵飯請外賣員將飯放庭院　監視器見他暖心行為網民大讚

受疫情影響，叫外賣成為了不少人生活的一部分。

早前，泰國有位飼主出門上班才發現忘記為愛犬備飯，由於父母出遠門，於是叫了一個外賣送回家，並請外賣員把飯盒打開、放到庭院，讓狗狗吃過飽。隨後，爸透過家中的監視器發現外賣員不單送外賣，還對狗狗做出了一系列超暖心的行為，後來更把監視器影片分享到社交平台，在網絡上成為了一時的佳話。



狗狗：「好餓呀！」（facebook圖片：Orez Picazzo）

早前，泰國有位爸爸出門上班後，才想起沒為家中狗狗準備食物。由於怕狗狗要捱餓一整天，於是他馬上叫了外賣，並請外賣員把飯盒打開，直接送到庭院，好讓家中狗狗能大快朵頤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗看到外賣員帶來香噴噴的食物，馬上對著他擺尾，看來真的餓透了。不過，外賣員並沒有立即依照狗主的指示，把外賣打開再放進庭院，反而是先把外賣攤放在地上，然後用膠袋套著手，更做出令飼主非常意外的行為！

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爸爸認為這位外賣員的行為非常貼心，於是把監視器影片發佈到社交平台，結果短時間就獲得超過11萬網民按讚，不少網民都上前留言，部份留言指：「這位外賣員太有愛了吧？」、「他一定有養寵物」、「超讚！要多請他來送外賣」、「一定要多給點小費」。大家又有遇過如此貼心的外賣員嗎？

▼▼同場加映：台灣有狗主7年前在收容所領養一隻唐狗「布丁」，那時牠全身屎尿，患有嚴重皮膚病。剛巧收容所正舉辦領養送成犬頸圈活動，媽媽詢問義工詳情，卻被對方冷嘲布丁養不大。媽媽聽到後很心酸，但卻沒有反駁。之後她一直默默悉心照顧布丁，7年後牠已經成為一隻超帥氣狗狗，令人全跌眼鏡！。▼▼



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▼▼同場加映：俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。▼▼



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