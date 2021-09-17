狗姐姐為保護家人　勇救5個月大汪弟弟　與毒蛇奮戰被咬結局...

為了保護家人，你願付出多少？汪星人告訴你，牠會奮不顧身。

這個狗姐姐救狗弟弟的故事，來自澳洲網民Madeline Mills所分享出來。早前，她家中的狗狗Milly為了保護狗狗弟弟，奮不顧身地與毒蛇博鬥，結果被咬傷，脖子和腳都腫了起來。



5歲的Milly與只有5個月大的Tonka，兩姐弟感情十分要好。（fb@Madeline Mills）

生活在澳洲的網民Madeline Mills，早前在自己社區的社交群組分享，家中狗狗大戰毒蛇的經過。Madeline家裏養了兩隻狗狗，分別是5歲的Milly，以及只有5個月大的Tonka。兩隻狗狗感情很要好，吃喝玩樂都要在一起，就連睡覺時也是相擁進入夢鄉。

9月初，院子裏不知從什麼地方，鑽出了一條棕色毒蛇，Milly為了保護體形較嬌小的Tonka弟弟，奮不顧身擋在前方，結果脖子和腳都被咬傷，而在旁的Tonka卻完全沒有受到傷害。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟被毒蛇咬傷的狗姐姐Milly，最終情況如何？

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Madeline將狗狗被毒蛇咬傷的事件，分享到所住社區的社交平台上，即時令附近街坊大為關注，幸好捕蛇隊很快就抓到這條咬傷了Milly的蛇，危機總算暫時解除。但讓狗狗在戶外走動時，還是要小心留神。

▼▼同場加映：這宗狗狗救主人而遭毒蛇咬傷險死的故事，來自美國加利福尼亞州。上月底，拉布拉多尋回犬Marley突然衝前把主人Alex Loredo-Carreno推開，原來一隻響尾蛇正準備作出攻擊。牠擋在主人和響尾蛇之間，結果卻因此遭到咬傷，生命危在旦夕。▼▼



點擊圖片放大看，忠犬Marley最終的命運如何？牠能脫離危險嗎？



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▼▼同場加映：早前，土耳其有位狗主突然感到身體不適，幸好及時被救護車送到醫院。眼見爸突然不適被送走，他飼養的狗狗感到非常擔心，於是一直追著救護車，追到醫院門外。從那天開始，牠就一復一日做出超窩心的行為，直至爸平安回家。▼▼



【點擊圖片放大看，狗狗Boncuk離家要去什麼地方呢？】



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