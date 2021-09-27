貴婦狗不肯吃飯爸使出絕招　溫馨畫面瞬間融化網民

女兒就是用來寵和疼愛的！

台灣一名網民不時都會在社交平台上分享和貴婦狗女兒「巧巧」的生活點滴，近日巧巧吃飯的時候突然罷食，更一動不動地看著旁邊的爸爸。於是這位廿四孝老爸只好使出絕招哄巧巧吃飯，而這幅有愛的畫面更被媽媽偷偷拍了下來，瞬間融化了一眾網民的心！



貴婦狗「巧巧」深得媽媽和爸爸的喜愛，是家中的寶貝女兒。（受訪者提供）

巧巧媽在接受《香港01》訪問時表示，貴婦狗「巧巧」是一個個性乖巧且懂事的小女生，現在快7歲。媽媽說貼心的巧巧以前一直跟她睡在床上，但自從自己手臂開刀出院回家後，因為怕壓到媽媽，牠便自己睡回自己的床上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然媽媽感到非常窩心，但心裏還是想女兒多黏著自己，所以有點失落。近日巧巧放飯的時候不知為何突然罷食，更眼定定地看著一旁的爸爸，似乎在對他撒嬌一樣。於是這位廿四孝爸爸便決定使出渾身解數，來哄這位寶貝女兒吃飯，而這樣有愛的畫面更被媽媽偷偷拍下！

▾▾點擊圖片放大看：到底是爸爸使出了什麼絕招吧！▾▾

+ 26

看到爸爸和巧巧的相處後，一眾網民紛紛表示很有愛更留言笑說「撒嬌的巧巧」、「爸爸對巧巧好好」、「巧爸也太疼了，好用心」、「超好命的巧巧小公主！爸爸太疼愛了！真幸福」、「女兒就是來寵的」。

▼▼同場加映：狗狗雖然不會說話，但牠們的一舉一動都在透露著牠愛你，有飼主表示她突然患上急性腸胃炎，上吐下瀉吃無法進食任何東西，於是直接被送進醫院急症室打點滴，回到家後貴婦狗 「小糯」似乎察覺到媽媽不舒服，於是悄悄送上牠最寶貴食物！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟小糯送什麼另類晚餐給媽媽？！▾▾▾



+ 27

點擊連結看全文：貴婦狗｜媽腸胃炎臥床整天沒吃飯 孝順狗送另類晚餐 網民超感動

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗內疚5分鐘後，露出什麼狗性？▾▾▾



+ 21

點擊連結看全文：柴犬｜十多條內褲被咬爛 爸命令狗反省 汪道歉5分鐘後即露狗性