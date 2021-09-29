高山犬│小孫女超喜歡60公斤大狗狗　一個童真行為嚇怕巨獸

在小朋友的世界裏，會和他們一起玩的就是好朋友！

高山犬雖然體型巨大，但卻有顆溫柔的心。生活在台灣高雄的陳麗卿，家裏便養了兩隻溫馴的高山犬「可可」和「牛頭妞兒」。這天，兒子帶着女兒回老家，結果小孫女只是走去找狗狗玩，好像完全忘了爺爺和嫲嫲的存在。嫲嫲看到這一幕，不禁自嘲地說自己像是隱形了。



牛頭妞兒：小妹妹由我保護！（fb@巨嬰可可與牛頭妞兒）

這張可愛溫馨的照片，來自生活在台灣高雄的陳麗卿所分享出來。相片中的小女孩，是她的孫女，現在才1歲多！雖然家中兩隻高山犬都很巨型，但小朋友就是這麼無畏無懼，早已視大狗狗為玩伴。

兩隻大狗的主人陳麗卿在接受《香港01》訪問時表示，這天小孫女回來後，便走向黑狗牛頭妞兒和牠打招呼，然後再用小手，輕撫在牛頭妞兒的背部。這一幕被在旁的嫲嫲看到，覺得很是溫馨。不過，嫲嫲表示小孫女曾做了一個行為，令大狗狗都嚇得花容失色，表示怕怕！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，小孫女回家後和大狗狗有什麼互動，令60公斤巨獸也表示：怕怕！

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嫲嫲表示，孫兒們最喜歡大狗狗了！每次回來都總是衝到狗狗身旁，令嫲嫲頓時覺得有點失寵，「小孫女每次來玩都不是看爺爺嫲嫲！把我當作是透明的！」不過，看到狗狗和孫兒能和平共處，心底感到很是安慰。

網民們看到大狗與小妹妹的溫馨合照後，都表示小妹妹有大哥哥保護，一定沒人敢來欺負了！「醉翁之意不在酒，換我也是如此唷」、「以後妹妹亂跑可以派可可跟妞兒把妹妹叼回家」、「小孫女和妞兒有愛的畫面，超搭無誤」、「爺爺嫲嫲吃醋了」、「多和諧的畫面」。

▼▼同場加映：這隻體型巨大的高山犬可可，雖然是巨人身軀卻有顆少女心，從不亂吠更不會咬人。不過，原來卻有人很怕牠，起初甚至不敢與牠共處一室。但可可真是體貼狗狗，牠用行動去令怕牠的人改觀！▼▼



【點擊圖片放大看，高山犬可可做了什麼，令一直怕狗的兒媳婦對狗狗改觀】



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▼▼同場加映：這隻來自台灣高雄的高山犬可可，今年已經3歲。雖然在媽媽眼裏牠還是小朋友，但事實上牠已成長得比媽媽還要高大。每次街坊遇上時，都總會疑惑，媽媽怎麼變得嬌小了？▼▼



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