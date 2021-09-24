比熊犬｜煮飯時驚見孝順狗叼老鼠加料　媽尖叫狂奔　結局超崩潰

有時寵物太孝順，都不是一件好事。

台灣有狗主在社交平台崩潰表示，日前她煮飯時，突然聽到老鼠的叫聲，回頭一看就發現家中比熊犬「露西」口中叼著一隻老鼠，想幫媽媽加餸！媽媽隨即嚇呆，更尖叫狂奔，結局超崩潰。



露西樣子可愛，性格乖巧。（受訪者提供）

狗主露西媽咪接受《香港01》訪問時表示，愛犬性格聰明，非常有靈性，不會隨便吃陌生人給的食物，只要媽媽發出聲音或一個眼神，牠就不敢亂吃：「平常都沒有讓牠玩玩具，所以牠看到老鼠、蟑螂、壁虎、野貓，任何會動的東西都很感興趣，去公園的時候也會撿樹枝及木棍回家。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近露西經常在廚房徘徊，好像在找東西，媽媽不以為意，某天她正在廚房忙的時候，突然聽到老鼠的叫聲，結果一轉頭就發現牠把老鼠咬在嘴裏：「我很崩潰，牠咬著老鼠一直跟著我，好像要我誇獎牠，但我真的很害怕，一直尖叫一直跑，牠就一直跟……」

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網民看到露西的孝順舉動，紛紛笑指「我的比熊吃過鳥，我大概一個禮拜不想碰牠」、「開啟獵殺技能，多了一項專長」、「牠是好孩子，是來報恩的。說不定是想送你老鼠。」、「願稱牠為最強」、「媽媽中秋佳節幫我煮加肉肉啦」、「我養的臘腸也是有抓過老鼠」、「然後牠再很興奮舔你嘴巴」、「滅鼠達狗」、「好厲害......我家的只會破壞我的棉被」、「狗的身體，貓的靈魂」、「看著牠驕傲的神情英雄無誤」。

同場加映：其他比熊犬的趣事！

▼▼▼台灣有狗主表示，家中比熊犬「Domi」一直有潔癖，早前牠自己玩耍時，不慎將最心愛的玩具波波推到大便上，狗狗非常無助，立即向主人求救。媽媽隨即將波波拿去清洗，誰知狗狗還是不滿意，最終媽媽要出動這招，才收服潔癖狗。▼▼▼



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▼▼▼這天媽媽剛回到家中，卻看到櫃子翻倒地上，衣服還亂七八糟的像是被人翻過。但當媽媽在衣櫃暗角處找到比熊犬時，她便明白了一切。▼▼▼



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