62KG「巨獸」高山犬被小孩說是野狗　網民超怒　媽反應令人超意外

若果寵物被人說是野狗野貓，你會有什麼反應？

台灣有狗主在社交平台表示，早前她帶同體重達62公斤的高山犬「萬金」一起外出辦事，下車時聽到有小朋友大喊「超大的狗狗」、「那種就是野狗」，萬金聽完後一頭霧水，而媽媽的反應，則令人始料不及！



體重達62公斤的萬金，身形超龐大，經常令人生畏。(Facebook@各行各業的高山犬)

狗主Emily Teng接受《香港01》訪問時表示，萬金現時三歲半，在家時性格有點凶，會護家護主，不過經過狗友們協助社會化，現在已經可以帶出門一起玩，外出時會表現得傻更更，而牠龐大的身軀，更常令人誤會牠是山羊，令爸媽哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

平時萬金都會跟媽媽出門辦公事，早前他們下車時，遇到一群幼兒園學生，當小朋友們看到62公斤的萬金時，即時大喊「大狗狗！超大的狗狗！」、「那個是野狗，那種就是野狗！」媽媽聽到後，跟愛犬四目交投，但她竟然沒有生氣，反而還會心微笑！

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網民看到此則趣事後，紛紛指「金金：你才野狗」、「我們金金是魚塭王子欸，小朋友有眼不識泰山！」、「金金表示：本金傻眼中」、「明明就是殿下，什麼野狗......」、「這種高級貨他們不懂啦」、「那個孩子應該出自一個對動物很不友善的家庭，所以說生命教育真的很重要」、「舌頭有黑色印記，代表是很純的狗」、「小朋友不懂野狗是貶義詞吧，可能就覺得長得很像很大唐狗」。

▼▼台灣有狗主在社交平台表示，家中養了一隻高山犬「巴妹」，「公主病」的性格令牠一直交不到朋友。早前農曆新年期間，巴妹卻帶了一隻「型英帥靚正」的唐狗「Buddy」回來見家長，媽媽一見到「未來女婿」，即讚不絕口，更指牠有大哥風範！▼▼



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▼▼同場加映：體重近80kg、身高達180cm的高山犬「饅頭」便顛覆了大家的觀念！牠每次外出除了吸引路人的目光，鄰居妹妹更會上前討抱！還要帶牠散步！媽透露這位猛男暗藏撩妹秘技，令鄰居妹妹一秒傾心！▼▼



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