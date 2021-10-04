唐貓｜小橘貓耗電過度回籠熟睡　下秒媽發現牠原來是蝙蝠

當你以為家裏養的是一隻普通橘貓時，牠隨時會帶給你驚喜，變身成超萌可愛蝙蝠喵！

在台灣嘉義市的網民陳小姐，早前在社交平台上，分享了家中才剛養了兩個多月小橘貓的相片。由於橘子太活潑好動，結果很快便電力不足，要回籠子裏叉電了。只是，當牠回到吊床睡時，卻用了一個令人感到意外的睡姿，結果一隻蝙蝠喵便出現了。



橘子：我想變成蝙蝠喵！（受訪者提供）

「怎麼有辦法睡這樣？媽媽我傻眼了！你的脖子不酸嗎？」這是橘子媽媽看到貓咪睡姿時的第一個反應。橘子是隻只有約４個月大的小橘貓，來到媽媽家裏也只有兩個多月。

平日橘子活潑好動，對身邊一切事物都充滿好奇。這天牠當起貓店長陪媽媽工作，結果很快便耗電過度，要進入休眠狀態了。於是牠便回到籠子裏的吊床休息，媽媽當時正忙着別的事情，沒想到忙完後，便看到橘子這有趣的一幕！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟橘子的睡姿是怎樣，為何令媽媽感到傻眼，而網民則戲稱這是蝙蝠喵！

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當媽媽把橘子的怪睡姿分享到社交平台後，不少網民都留言表示，橘子像極一隻蝙蝠呢！「牠有一個夢，夢想變成蝙蝠」、「立志當蝙蝠俠」、「不會腦充血嗎？哈哈」、「橘子：你不懂啦，這是空中瑜伽」、「牠在練脖紋，這樣會消除脖紋」、「牠應該是擔心背有富貴包，所以乾脆這樣睡好了」！

▼▼同場加映：日本有貓主早前打疫苗後發燒，當她臥床休息時，家中的虎斑貓「朔太郎」非常擔心，下秒突然做出暖心舉動，媽媽將事件分享到社交平台，網民看到後，紛紛大讚貼心的朔太郎！▼▼



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點擊連結看全文：唐貓｜媽打疫苗後發燒昏倒在床 虎斑貓做暖心舉動 網民大拍手掌

▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



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