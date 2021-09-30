唐貓｜妹妹剛出世回家就爆哭　爸急忙沖奶衝回房間見驚人一幕

貓咪向來都是有靈性的動物。

台灣有貓主在社交平台表示，早前他將剛出生的女兒從醫院接回家，誰知當晚她不停哭叫要喝奶，爸爸急忙去廚房沖奶粉，衝回房間後，竟然看見驚人一幕！



芝麻最愛睡覺。（受訪者提供）

貓主Jun Ming Wang接受《香港01》訪問時表示，家中養有一隻唐貓「王芝麻」，牠性格親人，很是貪吃。之前爸爸常去朋友家泡茶聊天，每次都看到一群全身骯髒，骨瘦如柴的流浪貓，當中只有芝麻願意親人。某天爸爸回家時，芝麻竟然一直跟著他到車邊，更跳進他的車！芝麻就這樣成為了Jun Ming Wang的家人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前Jun Ming Wang的女兒剛剛出生，回家當晚她狂哭吵著要喝奶，爸爸立即到廚房沖奶粉，手忙腳亂之下再跑回房間，此時他居然看到眼前驚人一幕！

▾點擊圖片放大看，究竟爸爸衝回房間後，看到什麼秒令他嚇呆？▾

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網民看到照片後，紛紛表示「最佳的保姆」、「好幸福的女孩，一出生就有貓哥哥愛」、「自己的鏟屎官自己照顧」、「用肉球安撫，是最高賞賜啊」、「芝麻表示：你想多了......我只是覺得她很吵......喵」、「應該再過一陣子混熟了就一起擠嬰兒床了」。

▼▼同場加映：日本有貓主早前打疫苗後發燒，當她臥床休息時，家中的虎斑貓「朔太郎」非常擔心，下秒突然做出暖心舉動，媽媽將事件分享到社交平台，網民看到後，紛紛大讚貼心的朔太郎！▼▼



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▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



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