混種比特犬被人惡意綁在路軌等死　夫婦發覺秒上前拯救結局...

在任何情況下，都不應殘忍對待毛孩。

在美國南卡羅來納州，近日發生了一宗令人髮指的事件。一隻狗狗被人惡意緊綁在路軌中央，根本要置牠於死地。幸好，Dan Winkelman和他的妻子Jennifer聽到狗狗傳來悲慘吠叫聲於是上前了解，終於揭發狗狗慘況。



這宗令人感到不安的事件，發生在10月初美國南卡羅來納州的Spartanburg County。當時，Dan Winkelman和他的妻子Jennifer聽到有狗吠聲從院子傳來，但家中4隻狗狗都在客廳，這令他們感到很是奇怪。因為他們家附近沒有其他人住，只有一遍樹林。

於是Dan外出查看，發現在院子後方的鐵路路軌中央，有隻狗狗不停在吠叫。上前了解後，才知道牠沒有離開，是因為被人用牽繩綁到路軌上。Dan留意到牽繩不是被卡在路軌縫隙中，而是被人蓄意緊綁，狗狗越是掙扎，繩子越綁得緊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，被綁起來的狗狗，最終命運會如何呢？

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Jennifer表示，在他們救起這可憐的狗狗後不久，一輛火車便駛了過來，令她感到噁心反胃。如果沒出手救狗狗的話，一條生命就沒有了！

「現在，這小狗在喜歡毛孩的人一起生活，我們安心得多了。」只希望能找出棄養兇手，將他繩之於法，而狗狗也能找到合適家庭，一切便很圓滿。

▼▼同場加映：這宗令人髮指的消息，來自俄羅斯的一個小鎮。從影片截圖中可看到，一隻瘦削的狗，在窗台邊倒吊着。幸好有途人及時發現並找來長梯，才成功將狗狗救起。只是，當警方拍門了解情況時，才揭發這宗冷血事件！▼▼



點擊圖片放大看，究竟這隻骷髏狗為何會倒吊在窗台邊，原來背藏着令人髮指的冷血真相。

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▼▼同場加映：近日，在巴西一間獸醫診所分享了一個趣的救援故事。他們指本月初，有隻懷孕狗媽媽，來到獸醫診所門外徘徊，過程被監視器拍攝到。當時正好有獸醫外出，並將狗媽媽帶進診所讓牠分娩。然而，不久後一隻小黃狗出現在獸醫診所門外，還做出了一個人性舉動，令獸醫們不禁聯想到難道這是孩子們的爸？▼▼



點擊圖片放大看，究竟這黃狗做了什麼人性行為，令獸醫覺得牠是孩子們的爸爸呢？

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