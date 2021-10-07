150磅洛威拿意外滑落泳池　弟弟不猶豫奮身落水拯救狗狗　結局...

對於愛犬出了意外，你願意冒險救牠嗎？

巴西早前發生一宗意外，一隻洛威拿犬Nitro失足掉進泳池裏。牠不停在水中拍打，嘗試游回岸邊，但沒有成功。這時，小主人Matheus Felipe注意到了，他即時跳進水裏。但他身型纖瘦的他，怎樣救起150磅的Nitro呢？



這宗驚險的狗狗遇溺事件，發生在今年6月的巴西。當時已是夜深，但3歲大的洛威拿犬Nitro沒有去睡，反而在泳池邊走來走去。可能因為天色昏暗，Nitro一個不小心，便掉到泳池裏。

Nitro焦急地嘗試不停掙扎，但可能過於緊張，加上喝了不少水，因此沒法即時上岸。幸好小主人Matheus Felipe當時還沒有睡。聽到泳池裏傳來狗狗吠叫與掙扎聲，便即時趕至，更毫不猶豫的跳到水裏拯救。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Matheus表示：「當時我沒有想太多，我穿着襪子、短褲和上衣，就這樣直接跳進水裏，我只想第一時間救起我的好朋友。」對於一個11歲的男孩來說，救起身形大體重又很有份量的狗狗，並不是一件簡單的事。但危急時他沒有想太多，只想把將好朋友救起。因此，當地傳媒都稱他是個小英雄！

▼▼同場加映：外國一隻西伯利亞雪橇「Osiris」天生就擁有一副「黑面」樣，經常被人誤會牠發脾氣，但這張特別臉孔卻深得媽媽歡心。誰知長大後的Osiris除了一樣臭臉之外，還長滿整頭黑髮，令網民統統笑瘋！▼▼



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▼▼同場加映：近日台灣有一名網民在社交網站上分享，雪橇犬「哈哈」在半年前跟附近的小黃狗結怨，現在每次散步的時候，只要遇到小黃，牠就會一路憤怒地對著哈哈狂吠，直到他們離開。到底半年前的那天，兩隻狗狗發生了什麼事情，又會令小黃如此深仇大恨呢？▼▼



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