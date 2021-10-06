狗走失後爸媽想領養新貓陪孩子成長　竟在收容所遇上最熟悉臉孔

這個有趣的領養故事，由美國佛羅里達州的收容所分享出來。事件發生在2019年的11月，不過義工表示相類似的故事經常發生，因此呼籲為毛孩好的話，便一定要替牠們植入晶片。因為，不是每隻走失的毛孩，都會像狗狗Dopey這麼幸運！



美國佛羅里達州傑克遜維爾的收容所The Jacksonville Humane Society，早前分享了多個溫馨暖心的領養故事，而狗狗Dopey便是其中一個。

義工指當時正舉行PetSmart，讓有興趣領養毛孩的主人到來，物色一隻自己心儀的毛孩。其中一個家庭到來，有着爸爸媽媽和兩個女兒，並表示希望收養一隻貓咪。結果在等候期間卻發生了一宗意想不到的事情，令這家人的計劃變得不一樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，為何一心一意想領養貓咪的家庭，最終會把狗狗帶回家呢？

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不是每隻走失的狗狗，都能像Dopey這麼幸運，在走失約兩個月後，能順利回到家中，與主人重聚。有不少狗狗因沒有晶片，沒法找到原主人，只能在收容所裏終老，實在令人感到痛心。

The Jacksonville Humane Society的義工呼籲所有毛孩主人，應為心愛的毛孩植入晶片，並小心照顧牠們，以減低走失機會。

▼▼同場加映：這隻狗狗天生前腳便有異常情況，牠的前腳掌竟然是上下反轉了。雖然牠似乎已習慣，但每當看到牠走路時如此痛苦，動保組織的義工都很是心痛。最近，有大學獸醫學院答應，替小狗進行手術，最終結果會如何呢？▼▼



點擊圖片放大看，Siggi是否能順利完成這個高風險手術呢？牠的近況如何？

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▼▼同場加映：這個汪星人與小豬的故事，來自加拿大安大略省的Charlotte's Freedom Farm所分享出來。據農場的負責人Lauren Edwards表示，Winnie是隻先天發育不健全的小狗，牠沒有前肢因此遭前主人棄養。不過，來到農場後牠遇上了一隻小豬，從此成為密不可分的知心好友。▼▼



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