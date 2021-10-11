柴犬散步期間狩獵MODE全開　口叼「巨大野味」加餸　媽嚇到尖叫

每次和毛小孩出外散步，總會發生一些意想不到的驚喜！

台灣一名網民日前在Facebook上的柴犬司令部群組中，分享了一件散步時令她崩潰萬分的事。事源傍晚的時候，她如常地帶家中的黑柴「少爺」到附近散步，誰知少爺突然跳入路邊的竹子縫中，更叼出一隻巨大野味希望加餸！網民一看到少爺口中的野味，立刻嚇到崩潰大叫，更上演了一場人狗爭奪戰！



黑柴「少爺」和柴犬「柴小妞」性格一動一靜，常常為媽媽帶來不少驚喜包！（fb＠Elaine Lin）

台灣網民Elaine Lin家中共飼養了兩隻柴柴，分別是酷酷的不愛搭理人的黑柴「少爺」和熱情活潑的柴犬「柴小妞」。媽媽表示兩隻柴柴的性格非常差天共地，然而卻意外地融洽相處，更擦出了不少火花！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前媽媽傍晚的時候，如常地帶少爺出外散步，沒想到這位毛孩竟突然跳到路邊的竹子縫隙裏，還從中叼出了一隻巨大野味，似乎想為晚飯加餸！可是這隻極上菜餚似乎把一旁的媽媽嚇壞，她立刻崩潰大叫，希望少爺能口下留情。然而，當事狗卻不肯放棄牠口中的獵物，結果上映了一場激烈的人狗爭奪大戰！

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媽媽把自己和少爺互相奮鬥的影片，分享到Facebook上的「柴犬司令部」群組中，很快便引起了網民的討論，不少飼主表示很有共鳴，「我完全懂！當時我沒有背帶可以拉！只能一邊瘋狂尖叫『快把牠放下！』N次，然後奔跑在一大片草地上追著我家的黑柴⋯⋯」、「養柴的應該都會經歷過吧⋯⋯只好馬上抓去洗澡」、「天啊，之後怎麼面對牠這張狗嘴」、「有點開心⋯⋯不只我遇過」、「小心鉤端螺旋體耶⋯⋯」

▼▼同場加映：這4隻汪星人，來自台灣高雄。媽媽李妡蕾將一段令她很是感動的影片，分享到社交平台上，並得到不少網民大讚是孝順狗。在影片中，只見4隻狗狗都擠到大門前，像是在舉行着什麼神秘儀式。當時爸爸想了解情況並開了燈，卻遭汪星人不滿回瞪，像是在表示「這裏沒你的事！」▼▼



點擊圖片放大看，為何4隻狗狗都趴在大門前不去休息呢？原來藏着一個暖心原因。

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▼▼同場加映：台灣一名網民日前在社交網站上分享了一張柴犬婆婆燦笑的照片，並附文表示終於迎來了妹妹們開學的日子！事源因為疫情和暑假的關係，妹妹們留在家中的時間大增，而作為元老的柴犬婆婆，亦不幸被孩子們打斷了自己的養老生活。經過了幾個月的日夜相對，終於迎來了新生活！▼▼



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