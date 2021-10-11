流浪母貓看着兩小貓被帶走愁容盡顯　這天被誘捕後看到這幕不敢信

母愛真的是很偉大的，在動物界也可感受到。

在台南有隻母貓小戴，牠與兩個孩子在社區裏已流浪了一段日子，也被常有餵飼流浪動物的郭小姐注意到。最近，小戴開始發情，郭小姐想替牠絕育於是進行誘，可惜第一次只抓到小孩們。兩天後，終於成功將小戴帶回家，當牠回眸看到籠子時，牠一臉不敢相信的樣子，令郭小姐也強烈感受到母愛的偉大。



小戴：我的孩子呢？（受訪者提供）

生活在台南，一直有餵飼流浪貓咪的郭小姐表示，她留意到有隻三色貓小戴，牠與兩個孩子在社區裏流浪徘徊已一段日子。最近郭小姐留意到小戴開始發情，因此想將牠抓起來絕育，也希望有心人把牠帶回家。

可惜第一次誘捕時不太成功，只抓起牠的兩隻小貓。當小戴發現不見了小貓咪們時，牠露出了一臉落寞的樣子。兩天後，郭小姐再次出擊，終於成功將小戴帶回家。當小戴在家裏，看到小孩平安沒事這幕時，牠的驚呆樣子，令郭小姐也很感受到母愛的偉大。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，三色貓小戴被抓帶回家時，為何會突然露出一臉不可置信的樣子？

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郭小姐表示，兩個孩子（小虎與黑仔）會先送養，而媽媽小戴會帶牠去絕育後再安排送養。小戴也只不過是隻一歲多的貓咪，但一直流浪沒有一個家。一般的TNR（捕捉、絕育、放回）也都是靠義工或小組織去處理跟進，因此成效往往不明顯。

她希望以身作則，透過自己的力量盡可能去提供毛孩所需。當然，最希望是有完整的配套和教育，讓大家友善對待浪浪。

網民看到小戴與孩子們重逢的一幕時，都大受感到。「感覺玳瑁媽不敢置信，牠的孩子失而復得了！」、「一家團圓感動」、「謝謝你的愛心，讓一家三口都有平安舒適的地方」、「玳瑁貓媽媽一直呆木狀態，心中在問自己，發生什麼事了？」

▼▼同場加映：台灣一名網民近日把自家貓咪爺爺「查理」在家中的露營照分享到網上，只見紮在房間裏的小小營地，除了有綠色的毛毯當作草地外，更有扮作油燈的貓咪香氛，看上去非常愜意！然而，查理的Chill爆露營生活其實藏著催淚真相。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有網民表示去年她出外遊玩，遇到貓咪送養活動，於是上前跟其中一隻唐貓「默默」閒聊，並祝牠早日遇到好主人。後來她回家後，連續夢到默默四次，牠更在夢中含淚求人收養。網民每次夢醒後，都覺得夢境不可思議，心都酸溜溜的，最後她更下了一個重大決定，改變貓生。▼▼



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