美國短毛貓叼着玩具邀媽一起玩　下秒活體迴力車直衝　她失控尖叫

喵星人送上的大禮，你都會一一收下嗎？

生活在台灣的網民Bebe，近日在社交平台上，分享了一段令貓奴很有共鳴的影片。只見一隻貓咪口裏咬着神秘玩具，當時還聽到媽媽詢問「寶貝你在咬什麼？」，結果下一秒貓咪無私奉上這活體玩具，令媽媽失控尖叫起來。



這段令貓奴們很有共鳴的影片，由台灣網民Bebe所分享出來。她在接受《香港01》訪問時表示，家中養了兩隻貓咪，分別是10歲的唐貓「唷唷」，以及8歲的美國短毛貓「跳跳」，牠們兩個都是女孩子來的。

「有天，牠心血來潮，送我一個禮物當驚喜！」這天，媽媽在家裏做運動，突然留意到美短跳跳走過來，「這小孩不知道在忙什麼？然後看牠走來找我，順手拿起手機拍她，當我疑惑的問牠在咬什麼時候」下一秒，跳跳便無私地將口中大禮送上！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，唷唷與跳跳有多愛媽媽，竟然奉上這活體禮物！

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貓咪唷唷與跳跳感情實在很要好，加上這麼「愛」媽媽，常常送上令她有「驚喜」的大禮物，是否想看更多牠們之間的互動呢？記得去追蹤牠們的IG@my_cute103。

網民看到這些驚喜活體大禮時，都很有反應！「發自內心的恐懼」、「看來不只我會一直重播！太好笑了」、「即使在螢幕前心臟都震了一下，可愛與可怕的視覺衝擊」、「居然還是新鮮的！」、「看解說，貓咪這樣的行為其實……是覺得奴才沒有謀生能力，所以牠怕奴才餓死！才會有這樣的行為！我直接笑翻！」

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，日前家中唐貓「要要」經常半夜不睡覺，瘋狂向熟睡的媽媽送上「恐怖活體」，床上被迫變成生態園區。媽媽多晚拆禮物後，終於崩潰，指要公佈要要的惡行，更笑說「我決定要把你公開認養。」▼▼



▾點擊圖片放大看，究竟要要送上什麼恐怖活體？（膽小慎入！）▾

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點擊連結看全文：孝順唐貓半夜瘋狂跳上床送「恐怖活體」報恩 媽頻頻拆禮超崩潰

▼▼同場加映：台灣一名網民近日在社交網站上分享了一段影片，只見影片中的花貓流利地跳上床舖，並把口中的禮物放到床上，站在一旁的主子定睛一看，立刻嚇到崩潰大叫。然而，被點名的貓咪卻只繼續專心地盯著自己的心意。▼▼



【▾▾▾點擊圖片放大看：波比送給爸爸的驚喜禮物吧！▾▾▾】



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