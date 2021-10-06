媽被唐貓撞到腳趾全瘀骨折醫生嚇呆　他下秒聽犯人體重：難怪

常說「十隻黃貓九隻肥，還有一隻特別肥。」這句話不無道理。

台灣有貓主在社交平台表示，早前她在家中被唐貓「椪柑」大力撞跌，腳趾即時全瘀及骨折，當醫生聽到她的受傷過程時，完全嚇呆，但下秒得知椪柑體重後，才秒速明白！



椪柑早前撞到媽媽腳趾骨折。（受訪者提供）

貓主杜小姐接受《香港01》訪問時表示，椪柑目前六歲，當初牠七個月大時，媽媽從暫託家庭領養牠回來，那時椪柑已經七公斤，義工說牠不會再長大。誰知椪柑天生懶惰，不好動，只愛吃，結果越長越大隻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

椪柑有一個奇怪的習慣，每當牠想大便時，都會在家裏跑來跑去。日前媽媽走去電視櫃拿東西，椪柑突然衝過去：「牠應該是要去貓砂盆上廁所，所以才衝那麼快，結果我們兩個就相撞了。當下我只看到一團橘色的毛球向我襲來，我還來不及反應時，就被撞倒。」

結果媽媽的腳趾被椪柑撞到骨折，醫生對此難以置信，但當他得悉椪柑的體重時，卻淡淡然回應「難怪」！

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網民看到此段荒誕影片之後，紛紛笑指「對不起⋯⋯我看到文字忍不住⋯⋯沒禮貌的笑了⋯⋯妳還好嗎？早日康復」、「養橘貓的後果」、「很像車禍現場，我也忍不住笑了」、「天啊！好痛的襲擊」、「這應該就是新聞說的被飛機撞到吧」、「你是養到牛嗎」、「還好牠沒有肇事逃逸」、「果然不可以養太肥欸！哈哈」、「貓沒事吧？」。

▼▼同場加映：台灣前親子台主持人陳嘉行日前在社交網站表示，近來每天起床都感到胸口都悶悶，卻始終苦找不到原因。然而，他這天拍下一張床照，意外地揭開了真相，令一眾網民紛紛笑瘋，原來一切的罪魁禍首都是……▼▼



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點擊連結看全文：貓主每天起床胸口悶原因不明 半夜床照曝光 網民笑到流淚

▼▼同場加映：台灣有網民在社交平台表示有一隻挪威森林貓「慕夏」突然在半夜闖入她家，並大搖大擺地在她家中的貓砂盆解放及吃了三個罐頭，之後更在屋內四圍巡視、向她討抱兼霸睡床。網民整晚不停服侍巨貓，同時持續在群組更新過十小時的勞役過程，她的厭世愛睏樣更令網民笑瘋！▼▼



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