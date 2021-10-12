百厭柴犬偷入廚房搗亂頭卡廚櫃　媽花半小時拆櫃救狗　結局超悲壯

柴犬樣子雖然可愛，但牠們的頑皮性格，常常令到主人哭笑不得。

台灣有狗主在社交平台表示，日前柴犬「焦糖」在家中上演一場鬧劇，百厭的牠竟然趁主人離家時，偷入廚房搗亂，更爬入廚櫃，令自己的頭卡在櫃內。媽媽回家見狀完全嚇呆，用半小時拆櫃救狗，結局超崩潰！



日前貪玩的焦糖將自己的頭卡在廚櫃內。（受訪者提供）

狗主Anne接受《香港01》訪問時表示，焦糖性格斯文，但其實骨子裏有著柴犬的恐怖破壞力，所以媽媽在家設置了很多「焦糖模式」，例如用網子做欄柵，擋著焦糖跳上沙發，又用門擋圍著廚房門口等等。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

每次媽媽回家，焦糖都會叼著玩具過來迎接。不過早前她下班回家時，沒有見到愛犬蹤跡，廚房卻傳來動靜，她慢慢走進廚房，開燈後發現焦糖被卡在廚櫃裏：「牠嘴裡嗚嗚叫，又開心看到我，想衝出來又出不來，好氣又好笑！」

焦糖動彈不得，媽媽唯有用螺絲批，花半小時拆開廚櫃救狗，結局超悲壯！

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網民看到焦糖的百厭事件後，笑指「牠以為自己是貓」、「如何進入廚房抽屜不被發現，柴教練已經示範了，學員們請跟著做」、「進得去出不來了吼！再調皮啊！」、「先拍照，再解救，哈哈哈」、「好可愛喔～夠瘦才能進去」、「柴：是碗櫃把我吸進去的，救我」、「抽屜：我當時害怕極了......」、「看起來超可憐的，但我控制不住上揚的嘴角...」、「一定是聽到你回家就跑進去假裝困住的，牠肯定上禮拜就不停演練，就是等這一刻」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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