唐貓趁媽上廁所偷印自拍照　帥氣貓相出爐　效果獲網民激讚

究竟貓咪是聰明絕頂，還只是碰巧？不過，這些自拍照出來的效果也實在太好了！

日前，台灣新北市的虎斑貓「甘迺迪」趁主人不留意時，竟然跑到鍵盤上亂按，打印了一大疊自拍照，怕主人原本用於工作的打印貼紙都被牠用光了！不過，這批貓咪自拍照出來效果相當不俗，在分享到社交平台後，竟然獲得網民一致讚好！



甘迺迪：你對朕的自拍照有什麼不滿意嗎？（受訪者提供）

這次貓咪自拍照事件，由台灣新北市網民Robin Zheng所分享出來。他指家中的虎斑貓甘迺迪平日不喜歡拍照，每次看到被鏡頭對着時，都總是左閃右避的。

這天他在家中正打算列印一些貼紙做筆記時，只不過是去了個廁所，回來後便發現貓咪在鍵盤上亂按。趕牠走後，已看到迷你打印機在運作，一張張貓咪自拍照在瘋狂打印！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟虎斑貓甘迺迪自拍照的效果如何呢？

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對於貓咪會自拍，不少網民都表示感到驚訝！「很早就知道這款迷你打印機了，都沒有興趣，但一看到這個文章，嗯，想買了」、「牠表情感覺驕傲，感覺像在說拍的不錯吧！」、「很會啊！貼紙拿出來賣，一定很熱賣」、「喵：不能拍大頭照嗎」、「自己做周邊啊！」

▼▼同場加映：有台灣有貓主在社交平台表示，上月她收養一隻小奶貓「菲菲」，細膽的牠到家時非常怕生，不敢接近主人，所以主人決定實施「貓不理政策」，讓貓咪自己適應新環境，增加安全感。這天剛出生的哥哥突然爆哭，驚青的菲菲竟然對他做出超溫馨舉動，令媽媽難以置信！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，早前他將剛出生的女兒從醫院接回家，誰知當晚她不停哭叫要喝奶，爸爸急忙去廚房沖奶粉，衝回房間後，竟然看見驚人一幕！▼▼



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