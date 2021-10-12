流浪貓爸帶懷孕老婆上門討吃求救　一個月後送上三小福報恩

貓咪都是有靈性，懂得報恩。

台灣有貓主在社交平台表示，半年前一隻流浪貓爸爸「賓賓」帶著懷孕的貓媽媽「恰恰」上門求救，一家人於心不忍，決定每天餵食，一個月後，貓咪們竟然送上三小福報恩！



半年前賓賓帶著懷孕的貓老婆上門求救。（受訪者提供）

貓主柯小君接受《香港01》訪問時表示，半年前某一天，她的妹妹發現流浪貓「賓賓」躺在家門口，一直看著她們屋內，連晚上也睡在門口，小君得悉後非常難過，一直在想可如何幫助牠們：「這樣的孩子流浪好嗎？我們這區狗狗全是放養，電單車及汽車來來去去，想到牠們能夠來到這裏，就覺得很萬幸。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她小君的妹妹趕緊去寵物店買東西餵給賓賓，後來看到賓賓身後又有一隻流浪貓「恰恰」跟著牠，恰恰的肚子垂垂的，小君詢問資深的貓義工，估計恰恰應該懷孕！「於是我們靠誘食，把牠們藏在隔壁空地的一間廢棄工作室養著。」

賓賓跟恰恰當時非常瘦削，令小君一家很是心酸，他們每天餵食貓咪，想不到一個月後，牠們居然懂得知恩圖報！

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網民看到賓賓及恰恰的故事之後，感動表示「攜家帶眷，真聰明」、「謝謝妳們照顧賓賓一家」、「有緣分親人的貓兒就是這樣令人疼入心，雖然貓媽恰恰會兇兇，有賓爸連帶照顧著也讓人放心些」、「謝謝你的善心大德」、「太感動了」。

▼ ▼ 同場加映：台灣一位貓主在社交平台表示，早前她跟愛貓「Momo」搬回外婆家居住，但外婆非常討厭動物，曾揚言如果孫女帶貓回去，就會捉牠去放生。所以她時常會看監視器，觀察外婆的一舉一動，這天她竟然在監視器，看到驚人一幕，完全嚇呆！▼ ▼



點擊圖片放大看，究竟Momo回外婆家後，遇到什麼驚人事情？



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點擊連結看全文：唐貓｜婆婆揚言：帶喵回去就放生 3天後孫女見監視器驚人畫面

台灣網民蕭小姐，近日在社交群組裏，分享了她把一隻患有口炎的貓咪帶回家，在半個多月後便為她送上6大驚喜包作為報恩。雖然這貓咪患有口炎，下顎幾乎已沒有牙齒，但牠很是乖巧，沒挑食甚至可以讓你替牠剪指甲，因此蕭小姐盛讚這是天使浪浪。



點擊圖片放大看，這隻天使浪浪貓咪，為媽媽送上什麼大禮呢？

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