流浪貓｜雨天路邊撿到爛眼橘貓　媽悉心照顧一年後　才發現撿到寶

所有貓咪都是驚喜包！牠們的轉變可能會令你大吃一驚！

台灣飼主Tina在一年前收養橘貓。當時小貓咪被雨水打到全身濕透，身上沾了機油、眼睛又受到感染，看起來怪可憐的，於是Tina決定收養牠。沒想到，在Tina悉心照顧下，小貓咪竟然來一個大變身，外表十足仙氣飄飄的品種貓，這次真的撿到寶了！



小橘貓長太醜，媽媽Tina一度想稱她為「阿麥」（台語是「阿醜」的意思）（受訪者提供）

貓主Tina接受《香港01》訪問指出，橘貓Charcoal目前1歲2個月，最初是她朋友在大雨的路邊發現牠，當時牠全身沾滿機油，眼睛受感染化膿，虛弱得連聲音都叫不出來。她們帶Charcoal去獸醫診所，醫生卻建議她們先帶回家，如果一星期後小貓活下來，再來治療牠的眼睛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Tina每隔兩小時就起床餵奶給Charcoal，在她悉心照顧下，這隻虛弱的小貓成功健康地活下來，而且外表還煥然一新，「大概3個月後，牠的毛髮越來越長，我才發現牠這麼漂亮。」Tina笑說，之前一直對Charcoal說：「妳真的好醜啊！」她一度因為Charcoal的樣子太醜，想幫牠改名叫作「阿麥」（台語是「阿醜」的意思），幸好最後沒有改這個名字，因為牠在一年後竟然大變身！

▾▾▾點撃圖片放大：看Charcoal長得多美！▾▾▾

+ 15

時常有人問到Charcoal的品種，Tina都會笑著回應：「牠是路長（路邊撿到的長毛貓）。」她把貓咪變美前後的照片分享到facebook「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，吸引了多達1萬3千位網民點讚，網民們都大讚Charcoal是美貓，並留言指：「是不是越長越像主人啊，心美的人」、「驚喜包！妳的愛讓她變美了」、「真的很像模特兒」、「同一隻？這也騙太大了吧！說吧！是送韓國回來的吧⋯⋯太漂亮了⋯⋯」

▼ ▼ 同場加映：台灣一位貓主在社交平台表示，早前她跟愛貓「Momo」搬回外婆家居住，但外婆非常討厭動物，曾揚言如果孫女帶貓回去，就會捉牠去放生。所以她時常會看監視器，觀察外婆的一舉一動，這天她竟然在監視器，看到驚人一幕，完全嚇呆！▼ ▼



點擊圖片放大看，究竟Momo回外婆家後，遇到什麼驚人事情？



+ 22

點擊連結看全文：唐貓｜婆婆揚言：帶喵回去就放生 3天後孫女見監視器驚人畫面

台灣網民蕭小姐，近日在社交群組裏，分享了她把一隻患有口炎的貓咪帶回家，在半個多月後便為她送上6大驚喜包作為報恩。雖然這貓咪患有口炎，下顎幾乎已沒有牙齒，但牠很是乖巧，沒挑食甚至可以讓你替牠剪指甲，因此蕭小姐盛讚這是天使浪浪。



點擊圖片放大看，這隻天使浪浪貓咪，為媽媽送上什麼大禮呢？

+ 29

點擊連結看全文：虎斑貓丨好心收留爛嘴流浪貓 半個月後給暖媽送6大驚喜報恩