芝娃娃因主人離世傷心到失聲　夫婦收養一個月後　回家見這幕嚇呆

狗狗失去主人就像失去親人一般悲痛，也可能會對心靈造成創傷。一隻芝娃娃在主人過世後被轉介到另一戶人家，緊閉心扉的牠不再發出叫聲，多虧新主人給予滿滿的愛，才又恢復充滿活力的原貌。



住在福岡的加奈子夫婦在5年前和楓相遇，2016年某天一個剛參加完親戚葬禮的友人來訪，友人透露過世親戚有養一隻芝娃娃「楓」（かえで），現在沒人照顧，因此正在幫忙尋找接手人。只有養貓的加奈子雖然對狗有點苦手，仍決定收養楓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時被接回家的楓約2歲，無論是吃飯、睡覺還是散步，都一副興致缺缺的模樣，甚至從來沒發出過叫聲。加奈子沒有養狗經驗，還以為這是正常現象，加奈子的丈夫由於兒時養過狗，感知到楓和普通的狗狗似乎不太一樣。

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除了不吠叫，楓相當敏感，即使只是杯子放在桌上的聲響，都會嚇得捲起尾巴逃到屋子的角落，看到散步用的牽繩也會相當害怕。加奈子和丈夫討論後推測，楓應該是前主人過世太傷心導致的心理創傷。

把楓接回家後的一個月後生活發生變化，以往丈夫返家，楓的迎接方式最多是搖搖尾巴，當天聽到玄關開門的聲音，楓「汪」地叫了一聲跑過去，讓加奈子嚇了一跳，這是從來沒聽過楓發出的聲音，沒想到牠也能表現得這麼有活力。加奈子笑稱：「這是楓第一次說『歡迎回來』吧」。

敞開心扉的楓 身心皆獲妥善照顧

從那天以後，原本溫和的楓個性上慢慢有了轉變，以往討厭散步的牠出去沒多久就累了，需要人抱，現在一到公園就急著下草地奔跑，即使回家也不想進家門，仍活力十足地在院子玩耍。

除了療癒心理創傷，加奈子對楓的身體健康也相當照顧，楓有膝蓋骨脫臼和抽筋的舊疾，加奈子學習中醫幫牠按摩，也會自製手作料理幫牠補充營養。

楓也成為夫妻間的潤滑劑，由於牠比家裏其他的貓親人，加奈子和丈夫如果對彼此有怨言或不滿，不會直接跟對方發洩，轉而去跟陪在身邊的楓傾訴。雖然是在抱怨，但只要對象是楓口氣就會緩和下來。託楓的福，夫妻間關係更好了。

▼▼同場加映：來自英國的Tess Robison，年初注意到愛犬有異常行為，總是盯着她的肚子。有次甚至跳到她肚子上重擊，令她出現一陣強烈劇痛。而且撞到的位置現出奇怪的腫境，於是Tess趕緊求醫，並檢查出身體出了大問題。▼▼



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▼▼同場加映：泰國一位小弟弟，在獸醫診所的長椅子上，驚覺常伴左右的兩隻狗狗平躺在梳化椅上一動也不動，甚至舌頭都伸了出來。他見狀後大驚，以為兩狗狗沒留下一句話，便突然離開了他。急得趴地痛哭，令身旁看着的媽媽不忍心，趕緊告訴他真相。▼▼



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▼▼同場加映：生活在台灣的林船船，近日在社交平台上，分享了一張愛犬照片。照片中見到芝娃娃乖乖開心地笑着，而旁邊是牠的尿墊。媽媽哭笑不得地表示，原來狗狗半夜敲門要她起床，目的就只是這樣？▼▼



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