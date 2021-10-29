貓貓冷知識｜寵主Staycation導致貓患分離焦慮　10件事出門前必做

貓咪會有心理疾病嗎？當然會！

今天我們來說說貓咪的分離焦慮症。假期鏟屎官外出，留貓自己在家牠會孤獨嗎？



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儘管貓是獨居動物，但喜歡獨居並不等於貓不會感到孤獨，就像有的人很宅，但他可以自己在家讀書、看電影、刷劇等，自己也不會感到孤獨和無聊。

喬治亞大學的貓行為學教授認為，貓其實是一種社會物種，喜歡跟人交流。如果日常相伴的鏟屎官突然消失，可能會讓貓感到焦慮，嚴重的甚至患上抑鬱症。

什麽樣的貓更容易得分離焦慮症呢？

如果貓咪曾被拋棄，離開貓媽過早，或曾經受過虐待導致牠對你過於依賴。你就等於牠的安全感，只要看不見你就會覺得不安害怕，這樣的小貓更容易患上分離焦慮症。

不過如果你不是獨居，你家一直都有人在的話，貓基本不會得分離焦慮症。只有獨居或家庭成員都需要上班，留貓獨自在家時，貓才有可能出現焦慮現象。這，就是小貓咪的分離焦慮症。

▾▾▾假期回家後，記得觀察貓咪行為和狀態，如果牠有以下任意表現，就有可能患上了「分離焦慮症」！▾▾▾

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網友@喵小粒 好奇自家貓在家都在幹什麽，於是裝了台智能攝像頭。她發現自家貓除了睡覺，就是隨便溜溜彎，和她預想的一樣，貓確實是一種很獨立且自我的生物。

直到有天和同事聚餐聊起貓時，網友打開監控看貓時，楞住了。她看到自家貓安靜地坐在在一片漆黑中，一直望著大門的方向。查看回放後，發現自家貓保持這個姿勢已經有兩、三小時了。「這貓一直在……等我回家嗎？」

為了進一步確定，每天晚上快下班時，網友都會打開監控看看自家貓有沒有在等她。她發現每天晚上8點多左右，貓就會跳上茶几坐著，一直等到她回家為止。即使自己因為加班太忙回家晚了，貓也會一直坐在茶几上，不吃不喝直到自己回家……

這樣無聲卻讓人淚目的等待還有很多。

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去年一位鏟屎官因為防疫要求被隔離不能回家，他只能通過監控與自家藍貓互動。看著貓咪的反應，很多網友表示：太心疼貓咪了，感覺牠都快哭了！還有位出差5天的鏟屎官，用監控記錄了貓貓獨自在家的日常。看著形單影隻的小貓，心裏真不是滋味！

英國《鏡報》有過這樣一個讓人心痛的報道——「貓咪被獨留在家活活餓死」。

這家鏟屎官外出時忘記給貓咪放食物，長時間缺乏食物和水，家裏兩隻貓被活活餓死。

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假期馬上來了，你們會留貓咪自己在家裏嗎？

在這裏先給大家敲個警鐘，如果你家貓本身患有某種疾病，離不開人照顧，不建議單獨將貓咪獨自放在家中。

還有一位網友因出差，不得不將自家貓咪獨自放在家中。回家後發現貓咪在貓砂盆中去世了！為了搞清楚貓的死因，網友把貓送到寵物醫院檢查，這才知道貓是死於腸道梗阻。聽到這，網友才後知後覺，自己早就知道貓咪腸胃不太好，老是便秘。就因為自己不在家多放了好幾斤貓糧，貓咪暴飲暴食才誘發了腸梗阻，後悔不該單獨把貓放在家！

假期沒法帶貓外出的鏟屎官也一定都在頭疼貓怎麽辦？昨天，就有粉絲問喵耳朵要【貓貓獨自在家攻略】了！

話說回來，綜合各種因素考慮，如果你確定自家貓獨自在家幾天沒問題，這些準備工作一定要做好！

離家前的 10 項準備工作

▲ 做好電線收納，防止貓咪啃咬。玻璃水杯等易碎品務必收好，你懂的；

▲ 智能攝像頭，及時監控貓咪狀況，還能和貓隔空聊天；

▲ 備用鑰匙，交給朋友或藏到門口隱蔽位置；

▲ 床、沙發等用防水床罩套好，防止貓咪因情緒緊張而亂尿；

▲ 如果你用的都是智能養貓設備，也建議多放幾盆貓糧/清水、多幾個普通貓砂盆，防止智能設備故障無法工作；

▲ 準備自嗨玩具或漏食玩具，幫助牠緩解焦慮和無聊；

▲ 準備信息素或貓薄荷，幫貓咪放鬆緊張情緒。貓薄荷對部分有反應的貓來說，也能起到鎮定作用；

▲ 提供紙盒、貓窩、貓爬架等能讓貓咪感到安全的退避空間。貓喜歡選擇隱蔽、高處的地方休息，有利於牠們隱蔽自己觀察領地，也有一定的減壓效果；

▲ 給貓準備一個靠近飄窗或陽台的觀景點小窩，方便牠觀察窗外小鳥或馬路上汽車的動向，一定程度上，也能緩解貓咪的無聊和焦躁；

▲ 離家前檢查門窗密封是否完好牢固，防止貓咪意外走丟。



PS. 如果覺得沒必要買那麽多貓砂盆，也可以找一些紙箱自製幾個，或直接用洗臉盆等都是可以的。此外，貓咪飲用水一定要多準備幾盆，放在不易被貓咪打翻的位置。

以上就是獨自在家的貓咪攻略，當然如果你能找到靠譜的寄養或者信賴的朋友能夠上門餵貓就更好了。

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如果貓咪還是出現了分離焦慮的跡象， 建議鏟屎官一定做好這 5 點：

▲ 每天堅持和貓咪遊戲互動，多陪陪牠們！

▲ 提供紙盒、貓窩、貓爬架等能讓貓咪感到安全的退避空間；

▲ 外出上班後，準備自嗨玩具或漏食玩具，轉移貓咪注意力，幫助貓咪緩解壓力；|

▲ 每天帶給貓咪一個驚喜，比如一個牠喜歡紙盒子什麽的，讓貓沉浸在自己喜歡的事物上，能讓貓感到放鬆，還能減少貓咪對你的依賴；

▲ 信息素或貓薄荷接著拿來用，能幫貓咪放鬆緊張情緒。



如果以上緩解貓咪焦慮情緒的方法效果都不明顯，建議帶去寵物醫院求助專業寵物醫生，進行藥物介入治療。

據《喵星人的醫療和行為研究報告》研究表明，貓咪會內化人類的情緒，也就是說你的情緒也會影響到貓咪的情緒。

你不開心時也會影響貓咪心情哦，貓就會感覺到壓力和焦慮，所以鏟屎官們不管遇到什麽事都要給自己打打氣，快樂起來呀！

最後，快分享本文給要出遠門的鏟屎官，把家裏留守小貓安排好哦！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】