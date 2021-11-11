讓養寵人在家裏面最鬧心的事情是什麼？是一個不注意就在床上出現的不明排泄物麼？是需要在兩位主子打架以後，默默的打掃戰場麼？還是說，是你每次想睡覺的時候，毛孩子就開始在你的身上瘋狂跳舞？

NONONO！要我說，一定是發現家裏的數據線被毛孩子咬斷的那一刻！！



當手機已經被提示電量不足了，當你終於決定將手機放下起身去充電時，當你檢查好一切，決定繼續在舒適的地方沉迷於網上沖浪的時，眼前這般的場景，就算是手裏握著冰可樂，也不能挽回想到提刀的心情！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾貓狗咬電線、數據線，原來是營養不良？點撃圖片放大：看7大特徵！▾▾▾

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然而，有些毛孩子不光喜歡咬電線，還喜歡啃咬塑料、或者是舔墻皮、土，或者小貓咪開始吃貓砂，小狗狗突然間喜歡上了自己的糞便等等。

總而言之，如果毛孩子開始這些東西的興趣，已經不是在玩鬧的層面的時候，一定要引起重視！牠們的這種異食癖行為正在提醒你！牠們營養不良了！！

自測！看看自己家的寶貝有沒有中招！

狗狗營養不良特徵

1. 毛髮沒有光澤、粗糙

2. 相對於同齡狗狗，身材比較矮小

3. 一直都不長肉（排除寄生蟲的影響）

4. 骨骼發育不良，出現X型腿、O型腿

5. 患有異食癖，出現吃大便、吃草、吃泥土等情況

6. 容易得皮膚病

7. 掉毛過於嚴重，甚至變禿



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貓咪營養不良特徵

1. 貓咪營養不良會造成貧血，導致嘴巴、肉墊和鼻頭發白

2. 毛色黯淡無光、粗糙，嚴重的會造成掉毛

3. 可能會造成貓咪嘔吐、腹瀉，抵抗力下降

4. 引起貓癬等皮膚病

5. 有可能還會造成貓咪挑食，使貓咪營養不良更加嚴重



雖然現在家家主子吃的都不差，但是就像我們自己的生活一樣，很有可能還是會因為自己的飲食喜好而缺少一些營養元素，這個時候就很容易引起身體的免疫力下降，從而引起疾病和怪異的行為，不過好在營養膏可以幫助鏟屎官們解決這些問題！

只需要定時給主子餵食，就能有效補充身體裏的所需的營養以及微量元素！這種方便快捷的營養補劑，簡直省心又省力！

當然了，對於咬數據線這個事情，還是有極大的可能，牠們只是單純的喜歡的⋯⋯所以你家的主子對數據線有什麼態度呢？

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