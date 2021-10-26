貓咪真係會放屁？網友分享無聲又臭到暈　未聞過唔係好主人？

朋友新養了一隻貓，但從來沒見過牠放屁，是不是貓咪天生不用放屁呢？當然不是。



我們不妨先來看看放屁的定義。以人為例，在我們吃了食物後，由於消化道菌群的作用，產生了一些氣體，這些氣體隨腸蠕動向下運行，最後通過肛門排出，這叫做放屁。不僅哺乳動物會放屁，鳥類、魚類甚至昆蟲類也會放屁，因此貓咪肯定是會放屁的。

既然貓咪會放屁，為什麼主人沒見過呢？（點圖放大閱讀）👇👇👇

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最大的原因可能是你沒有足夠的時間陪你家貓咪。其實有很多網友都說過，自家貓咪會放屁，牠們常常會趁人不注意的時候偷偷放出令你「神魂顛倒」的屁。

此外，貓咪放屁很少發出聲音也是主人不容易察覺的原因之一。對於貓為什麼放屁不發聲的說法很多，有兩種解釋比較常見，其中一種解釋是貓咪屬於雜食性動物，體內各種生物微分子很多，因此屁的濃度較高，就不會有聲響，所以說臭屁一般不響。

另一種解釋是含水量高的屁不會有聲音，同時因為含水量高的屁通常在體內時間較長，集合了各種細菌產生的氣體，所以這樣的屁也很臭。

如果你真的想了解貓咪究竟會不會放屁，是不是真的沒有聲音，那就多找一些時間來觀察你的貓咪，一定會有讓你意想不到的收穫。

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