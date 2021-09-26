貓貓冷知識｜貓咪是獨立動物不太需要陪伴？拆解8大喵星人迷思

喵星人除了給人聰明、迷人的印象以外，還多了一股神秘的感覺，相信這應該是所有貓奴無法不承認的事實。有時候喵星人的行為是否讓你摸不著頭緒？

文：凱倫兒／滔客



以下整理了飼主最常對愛貓有疑問的行為，一起來了解喵星人吧！

飼主最常對愛貓有疑問的8大行為（按圖查看👇👇👇）

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1、貓咪是獨立的動物，不太需要陪伴？

NO！NO！長時間的分離可能會導致貓咪有分離焦慮症。

如果你的愛貓時常亂尿尿、大便、嘔吐、不停的舔毛、缺乏食慾，發現你要出門就異常焦慮，看到你回家又過度興奮，這些都有可能是分離焦慮症的症狀。每天花部分的時間陪陪愛貓，不論是玩遊戲、說說話，都可以減輕牠們的壓力，讓牠們心情放鬆更開心。

2、不喜歡在砂盆裡上廁所，只是耍脾氣亂尿尿？

NO！NO！貓咪不在砂盆裡上廁所有許多原因，飼主必須探究根源，才能解決問題。有些時候牠們是透過這樣的方式表達身體上的不適或是表達心理情緒，也有可能是貓砂盆太久沒清，或是附近環境太髒，當下的處罰可能會讓愛貓害怕幾天，但是沒有找出原因的話還是會持續一直發生。

3、貓咪伸爪子攻擊是天性，不用特別注意？

NO！NO！這裡說的伸爪子攻擊跟一般的磨爪不一樣，磨爪通常會發生在貓咪剛睡醒或是想要伸展的時候，這裡指的是將爪子伸出來做攻擊的動作。貓咪的抓咬一般會被飼主當作是玩耍的一部分，其實在幼貓時期除了因為愛玩耍外，也是因為自我保護機制啟動，畢竟那是牠們唯一保護自己的方式。但是當貓咪出現頻繁的抓咬，有可能是受了刺激或是恐懼的反應，也有可能是一些藥物讓牠們不舒服，這時就要靠飼主細心的觀察才能進一步發現。

4、貓咪討厭小BABY？

NO！NO！只要好好教育貓咪與你的小BABY相處，牠們絕對會是小孩的好朋友。常聽到飼主或飼主老婆因為懷孕，將貓咪送養的事件，有說法是養貓會影響胎兒健康甚至影響流產，還有說法是貓咪不喜歡與小孩相處，但這些都毫無根據。無論是動物或是人，對於新加入的成員都會先自我保護，貓咪當然也是，只要飼主有耐心的教導小孩與貓咪如何相處，並且注意衛生與整潔，就可以讓貓咪與小孩在安全健康的環境下生活。

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5、貓咪是獨居的動物？

NO！NO！貓咪是一種可以獨居也可以群居的動物，如果從小就有其他兄弟姐妹陪伴的貓咪，長大後也很能適應群居生活，但是就算是可以睡在一起的貓咪也不代表會一起行動。其實只要有足夠的「個貓空間」給貓咪，牠們會依據氣味分配各自生活的領域，在同一個屋簷下和平相處。

6、貓咪翻肚皮表示很開心想討摸摸？

NO！NO！當愛貓對你大展肚肚的時候的確是很開心，但是不代表你可以摸。「這太奇怪了吧！」一點也不奇怪。當貓咪展現他最脆弱的地方給你看是代表他非常信任你，牠可以很放心，但是當你要伸手摸他的時候還是會出於自我防衛而反抗。

7、貓咪總愛將屁股面向我，是不是不喜歡我？

NO！NO！其實這動作跟翻肚肚一樣，都是代表貓咪很信任你。這跟小時候貓媽媽的照顧有關係，幼貓在還不能自主排泄的時候，母貓都會舔他們的屁屁以刺激排泄，所以當貓咪長大後這種依賴的感覺還是存在，就會將屁屁面對牠有安全感的一方。

8、貓咪喵喵叫很正常不用特別注意？

NO！NO！貓咪不同的叫聲都有不同的意義，有時候是想跟飼主說說話，有時候是在表達不滿的情緒，也有時候是想告知飼主身體上的不適，或是肚子餓、打招呼。總之，貓咪的叫聲千萬不能忽略，要仔細聽出愛貓想跟你表達的資訊。

貓咪是個很敏感的動物，所有行為飼主都必須細微觀察，才得以提早發現是不是有什麼問題，多了解你的愛貓一分可以讓你們的相處更融洽。

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