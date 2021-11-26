橘貓走路左搖右擺樣子超囂張　媽爆背後心酸原因：牠兒時差點就死

有的毛孩子，因為天生或是事故造成永久殘疾，導致長相「可怕」、行為怪異，但這都不影響牠們對生活滿懷熱愛，也一樣能成為鏟屎官的小寶貝！



橘貓Phineas走起路來橫衝直撞，一副六親不認的樣子，看起來非常囂張！一開始還以為牠剛剛做完絕育手術，麻藥勁兒還沒過，但其實不是這樣的⋯⋯牠之所以會這樣走路，是因為天生小腦發育不全！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾貓咪走路時左搖右擺，原來是受到身體的缺陷影響，點撃圖片放大看牠的故事▾▾▾

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小腦是負責身體平衡技能的部位，也許是在媽媽肚子裏缺氧導致，或是胚胎沒發育完整，幼崽出生以後就會像Phineas一樣，走路時完全沒有方向感，無法掌握平衡。

像這樣先天缺陷的小貓咪，出生以後自然完全無法和其他小貓競爭，搶不到奶水、吃不飽飯，可能很快就會被「優勝劣汰」掉了⋯⋯萬幸的是，Phineas遇到了現在的鏟屎官！

雖然照顧初生的幼貓是一件非常麻煩的事，更何況還是隻殘疾喵，但她超有耐心，一口一口親自餵養Phineas，不僅把虛弱的牠從死亡邊緣拉了回來，還完美成長為一隻「標準大橘」

雖然現在還沒啥有效的治療措施和藥物，可以治好Phineas的病，但還好這種機能失調並不會讓牠痛苦，在牠的眼中，世界還是正常的。

不過，考慮到牠走路跌跌撞撞容易受傷，細心的鏟屎官還在家裏鋪上好多軟墊子，最大程度保護好Phineas。

照顧生病和殘疾的毛孩子，是一件非常麻煩且累心的事情，也許牠們的身體沒有那麽的完美和健康，但一樣值得被愛所溫暖著。有些人會因為貓貓狗狗生病就絕情的遺棄，就會有更多的人不計付出、不求回報的，去溫柔和愛心去照顧可憐但幸運的孩子們！

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