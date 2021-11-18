貓甩毛｜秋冬瘋狂掉貓毛或許是生病了　兩個原因經常被貓主忽視

很多家長可以忍受貓咪抓家裏的家具，可以忍受貓咪喝自己杯子裏的水，忍受貓咪睡在自己的床上，但是唯獨不能忍受貓咪掉毛的情況，尤其是有的貓咪真的是一年四季都在掉毛，到底是什麼原因導致的呢？



進入秋冬，貓主往往會發現，貓咪開始大量的掉毛，家裏到處都是貓毛，貓咪掉毛是由於什麼原因引起的呢？如果我們能找出其中的原因，是不是能夠更好的預防貓咪大量掉毛這一現象呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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首先當貓咪體表感染寄生蟲時，牠們就會出現掉毛的現象，由於寄生蟲不斷繁殖，很多貓咪還會表現出皮膚有斑點的症狀，大部分貓咪還會不斷地撓身體。想要讓貓咪遠離寄生蟲，主人最好不要對牠們進行放養，如果無法進行養在屋內，主人一定要定期做好驅蟲工作。當貓咪身上有寄生蟲時，主人不要跟貓咪有過於親密的互動。

當貓咪內分泌失調時，牠們也會大量掉毛。對於這種情況，主人最好帶貓咪去寵物醫院進行一次體檢，找出疾病根源，並及時進行治療。貓咪疾病被治癒後，掉毛的情況自然會好轉。此外，對於因內分泌失調而掉毛的貓咪來說，主人不要給牠們餵含鹽量高的食物。再者維他命是維持貓咪身體健康所必需的一類有機化合物。這類物質在體內既不是構成身體組織的原料，也不是能量的來源，而是一類調節物質，在物質代謝中其重要作用。這類物質由於體內不能合成或合成量不足，所以雖然需要量很少，但必須經常由食物供給。

貓咪掉毛的情況確實是比較憂心，一不小心還會導致滿屋子都是貓毛，所以如果是病理性的問題，家長們一定要及時就醫，盡快解決掉毛的問題。

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