【貓貓冷知識】狂舔毛變禿毛貓？　5招幫喵星人減輕壓力變返靚

「壓力」是導致不正常舔毛的最常見因素。你或許搞不懂，貓咪不用早起去上班、不用面對公司裡如《後宮甄嬛傳》般的勾心鬥角、一天睡16個小時，那貓咪為什麼會有壓力？ 不同於人類壓力大時會有胃潰瘍、免疫力降低等症狀，貓咪不開心時會不斷地舔毛、理毛及啃拔指甲，這些壓力進而導致貓咪禿毛、皮膚炎，更嚴重者還會造成禿瘡和褥瘡。 文：墨汁／滔客

為什麼「理毛」不正常？

貓咪進行日常理毛可以視為是身體健康，有能力照顧自己的表現。但是一旦理毛是由不安、壓力而引起的，就變成一種強迫性行為，也就是說，貓咪無法克制這個舉動，這時候，就已經違反貓咪理毛常態了。

下面影片中的貓亨利（Henry）就是過份理毛導致禿毛的例子。影片中可以看到貓咪把前腳、肚子和屁股附近的毛全部舔光，是蠻嚴重的個案。

造成貓咪不安和製造壓力的原因

貓咪是情緒非常敏感的動物，人類可以處理的情緒或變化對於貓咪來說，很可能就會引發貓咪不安和壓力。

按下圖即看令貓咪瞬間情緒壓力破表的事件（由小至大)↓↓↓

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為何「理毛」能幫助貓咪舒壓

貓咪過度理毛的行為在醫學上稱為「心因性禿毛症」(psychogenic alopecia)。貓咪在理毛、舔毛時，大腦會釋放天然止痛劑「腦內啡」（endorphins），讓貓咪感到非常的開心自在、減輕痛苦，造成貓咪無法自拔地一直舔、一直舔，連毛都被舔掉和皮膚都發炎了還是繼續自殘下去。

很多主人都覺得：「我怎麼從來沒看到貓咪過度舔毛，可是卻看到貓咪就直接禿毛了？」這有可能是因為，當主人在身邊和視線範圍時，貓咪通常會比較安心，也就不會過度理毛。一直到主人離開，貓咪開始焦慮，才開始大量理毛，造成主人看不到過程，只發現掉毛的事實。

如何確定貓咪患了「心因性禿毛症」

導致掉毛禿毛的原因有很多，例如跳蚤寄生、吸入性過敏、皮膚癬、黴菌入侵等。要確定貓咪是否是因為「心因性禿毛症」而掉毛，首先應先帶貓咪至獸醫檢查並排除其他原因。

心因性禿毛症的脫毛方式跟其他皮膚症狀不太一樣，通常比較容易發現在貓咪前腳有一條一條的「條型」無毛區痕跡，其次是肚子下方和背部。如果持續一段時間主人都沒有發現，才會變成大面積禿毛的狀況。

心因性禿毛症跟其他皮膚疾病最不同的地方是，禿毛底下的皮膚看起來是非常正常的，不會有紅腫或皮屑等皮膚型症狀。除非貓咪已經把全部毛髮都舔個精光還不停止，粗糙的舌頭不斷摩擦皮膚才會導致皮膚紅腫受傷，但這是比較嚴重的後期症狀。

如何停止貓咪不正常理毛

較嚴重的禿毛狀況還是建議主人先帶貓咪去看醫生，但很多時候醫生會告知貓咪是因為壓力大而造成禿毛，請主人改善貓咪壓力，這時候該怎麼做呢↓↓↓

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藉由藥物和主人配合，讓貓咪不再禿毛

針對貓咪過度舔毛的問題，通常獸醫師會開一些抗憂鬱或抗焦慮的藥物來幫助貓咪減少壓力感，但主人可以試著用上述較自然的方式一起配合，貓咪禿毛的症狀會改善較快。有些研究顯示，動物針灸也可以幫助貓咪減輕壓力感和放鬆，但一定要找到有執照和有經驗的動物針灸診所比較安全。

【本文獲「滔客」授權轉載。】