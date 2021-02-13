貓貓冷知識｜貓揮動尾巴因感焦躁？盤點8個貓尾動作反映的意思

撰文： 波奇網 最後更新日期： 2021-02-13 08:00

很多人會好奇，貓是否知道自己有尾巴？有人說貓是不知道自己有尾巴的。

貓是否知道自己有尾巴

我們來正式介紹下貓的尾巴吧，喵星人的尾巴由18-23塊骨骼組成，大約佔身體骨骼數量的10%！每塊尾椎骨周圍都分佈著6層肌肉，讓喵可以自由靈活的揮動、伸展尾巴，一般公貓的尾巴比母貓略長。

貓用尾巴保持身體平衡

貓用尾巴來保持身體的平衡，尤其是在走路和跳躍的時候。有貓行為研究專家將貓咪放在狹窄的平衡木上，觀察尾巴對貓的影響和作用，他們發現當平衡木在朝左倒的時候，貓咪身體同時向左倒，但尾巴會朝著相反的方向來調節身體平衡，同時當貓咪從高處墜落，尾巴也會在半空中調整到身體相反的方向來有效著陸。

除了保持身體的平衡外，尾巴也是喵星人交流的工具！（按圖查看）▼▼▼

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貓尾巴的語言

1. 垂直向上的尾巴

貓咪在小時候迎接媽媽尾巴會變成垂直向上的狀態，如果是和其他貓咪在一起，垂直的尾巴也是一種友好的象徵。和鏟屎官在一起，如果尾巴保持向上狀態，是在告訴你：

1. 見到你非常開心 2. 是在和你打招呼 3. 或是餓了渴了想讓你餵食 4. 或者陪牠們玩

2. 問號狀的尾巴

是貓咪此刻非常開心，對周圍充滿好奇，這時候摸摸貓咪或者和牠們互動玩玩具，貓會非常滿足哦。

3. 揮動尾巴

貓咪快速揮動尾巴，很有可能是準備捕獵，或者心情起伏較大非常焦躁，這時候的喵攻擊性很強，不要招惹牠們哦。如果是輕輕的揮動尾巴，表明貓咪處於一種放鬆的狀態，也有可能是太熱，還通常伴隨著躺倒的疲憊的狀態，這時候可以給貓足夠的水，讓牠們睡在涼快點的地方。

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4. 尾巴夾在後腿中間

是貓感到害怕和焦慮，尾巴在這個位置，也可以保護身體重要器官，有可能是家裡太吵，也有可能是受傷了，不想引起別人注意。

5. 尾巴低垂

尾巴低垂是貓咪不能確定周圍環境是否安全，有一定的戒心，不知道能不能安心的在這玩。

6. 尾巴炸開

尾巴炸開是為了讓自己顯得更加龐大來嚇倒對手，還會伴隨弓背的動作，通常是貓咪覺得，自己受到了威脅，非常害怕，這時候不要接觸牠們，讓牠們自己單獨待著。

7. 用尾巴圈住自己

有可能是太冷了，抱住毛茸茸的自己取暖，如果長期是這個樣子，是貓有點焦慮，鏟屎官可以看下是否家裡太吵，或者貓咪感到不舒服。

8. 尾巴纏在你身上

尾巴對於貓咪來說非常重要，如果牠們將尾巴纏繞在你身上，相當於擁抱啊，是對你非常信任的，我們也會看到貓咪將尾巴纏在別的貓身上，也表示牠們關係很好，願意互動交流。

要了解貓咪更多行為背後的意思，還需要配合其他肢體語言，綜合分析哦。

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