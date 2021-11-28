橘貓被媽抱起露出超幸福表情　換爸抱馬上變臉　還使出貓拳伺候

許多人飼養寵物，然而毛小孩喵星人的內心到底在想什麼，卻是一個難以理解的謎題。連他們對待人的態度，都難以摸清頭緒。最近一位日本網友，就分享了他家裡頭貓咪，面對不同成員所展現的差別。



根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「NEKOLAND13」最近分享兩張照片，一張是他老婆抱著家中貓咪的畫面，另一張則是他自己抱貓的畫面。第一張的貓咪被抱著時看起來十分溫馴，前腳乖巧地搭在老婆肩膀上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而第二張照片卻完全不是這麼回事，當NEKOLAND13自己抱著貓咪時，貓皇直接用把兩隻前腳頂住他的臉，像是用貓拳伺候他一樣。NEKOLAND13只好苦笑表示，雖然這動作展現出貓咪對他的抗拒心態，不過貓咪腳腳的肉球戳在臉上時，感覺還算舒服，因此自己轉念當作是一種獎勵。

網友們則紛紛表示「拒絕的意思真明顯」、「表情好豐富喔」、「是因為味道的關係嗎」、「奴才！你的頭抬太高了」、「感受到了有多厭惡」、「可能牠進到了叛逆期吧」、「肉球是獎勵無誤」、「很傷心喔」、「我家二兒子也是會被這樣」、「我覺得你的比較好耶」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】