貓主必學摸貓方法　教你簡單4個步驟逐步攻陷貓心　附4大相處技巧

「貓咪好可愛！」

相信很多人都無法抵擋貓咪的魅力，但對於喜歡貓、但自己沒有養過動物，或是剛開始要養貓的人來說，跟貓咪接觸就已經不簡單了，把貓抱起來更是一件困難的事，一方面怕自己姿勢不對讓貓生氣，一方面更怕動作太粗魯把貓弄受傷。其實要接近貓咪時，多少需要一點技巧，畢竟貓是很有個性的動物，開心的時候，要怎麼摸牠、抱牠都沒關係，心情不好的時候，連要靠近都會被哈氣、甚至一擊貓拳就揍過來了。

文：布莉特／滔客



為了讓大家都可以不要被貓咪討厭，在這裡要教大家如何正確地接近貓咪、抱貓咪，與貓咪主子們有良好的互動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾想攻陷貓咪心，不妨跟著以下步驟做，可能有意外收穫！點撃圖片放大看▾▾▾

+ 14

首先，要有一隻貓咪！此時，千萬不要突然靠近，或做出很大的動作，這樣有可能會嚇到貓咪。接著好好觀察貓咪的神情，再試著慢慢地接近目標，如果貓咪發現你在看牠而開始出現警戒的樣子，就不要再往前進了，也不要跟貓咪四目交接，可能會讓貓咪覺得是挑釁的行為。

如果順利的接近貓咪（離貓咪一公尺以內），也不要輕易地伸出手去觸摸貓咪，任何太突然的動作都可能會被貓咪視為攻擊，貓咪可能會反擊或是逃離現場，這樣就失敗了。要做的是緩緩地伸出手，從側面靠近且不要高於貓咪的頭，就是要以很卑微的姿態去試探貓咪，讓貓初步的聞到你的氣味。在這個過程中，貓咪不理你是正常的，聞你、舔你、甚至用臉磨蹭你的手，都算是很友善的行為（但也不要因此得寸進尺），如果有哈氣或是退後的行為，就代表牠覺得你已經侵犯了他的領域，就請你一切打住到此為止。

再來，緩緩地、輕輕地觸摸貓的背脊。切記，動作要非常的輕柔，順著毛慢慢摸，千萬不能從頭或貓掌就摸下去，可能會瞬間激怒貓咪。在跟貓咪還沒有很熟之前，也先不要摸貓咪的尾巴。尾巴有平衡跟表達情緒的作用，也是一個神經敏感的部位，很多貓咪不喜歡你把他的尾巴當玩具看待。

相關文章：貓咪叫聲藏玄機！快學懂「十大叫聲」解析（按圖預覽）

+ 16

到這一步的時候，恭喜你，你已經成功的跟貓咪有了第一類接觸了！以下還有幾點要特別提醒大家的：

1. 任何時候有發現貓咪有瞳孔放大、或是耳朵壓低（俗稱開飛機）的狀況時，請立刻收手並後退三大步，這兩個是貓咪準備要攻擊的徵象，可以想成瞳孔放大是要接收多一點光好來瞄準獵物、耳朵壓低是要降低風阻好來向前攻擊獵物（沒錯，你就是獵物），這樣就能理解貓咪有多不高興了。

2.失敗了不要氣餒，拿出殺手鐧「罐罐」，或許可以緩和緊張的情緒

3.有些貓咪或許天生就是不喜歡被觸碰，也可能是小時候有陰影而造成的，總而言之，如果試了好幾天都無法有進展或是成功的話，建議先讓彼此休息一陣子，畢竟貓咪是勉強不得的。

4.可以的話，從小就大量地撫摸貓咪，讓牠覺得那是很輕鬆平常的事，更是能享樂其中的事情！這樣長大後，除了真的心情不好的時候之外，大部分的時間都可以很輕易的跟貓咪有良好的互動。

在不會讓貓咪緊張或感到壓力的情況下，與貓咪熟悉，可以輕鬆地摸到牠之後，下回就要挑戰如何將貓咪擁入懷中了！

相關文章：貓貓非冷酷無情 5種笨拙表現說明牠其實很愛你（按圖預覽）

+ 5

相關文章：貓咪趴下的時候會用尾巴圍住自己，你知道代表什麼嗎？（按圖預覽）

+ 8

【本文獲「滔客」授權轉載。】