貓睇相｜貓臉型能反映真實性格　專家教你從三大貓臉型看穿貓個性

貓咪的個性如此神秘，就算是最親密的主人，也無時無刻不想搞清楚牠們真正的個性和喜好。但其實貓咪的臉型裏，就藏著關於個性的秘密。 文： 墨汁／滔客



來自加州的動物行為專家Arden Moore表示，根據她搜集的資料和親身經驗等調查，目前已知有三種貓咪臉型，已經可以準確的顯示貓咪的個性。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾一眼就看穿貓咪個性，看到這個臉型的貓咪，要做好滿身貓毛的準備！（點撃圖片放大看）▾▾▾

+ 13

貓咪三大臉型代表三種個性

1. 方形臉：操控又依賴奴隸的撒嬌鬼

方形臉的貓咪通常身型比較大，身體也幾近方形。牠們其實是喜歡討好主人的貓咪，牠們喜歡熱情的人類，也喜歡和人類窩在一起，並且也愛抬高屁股找人拍拍，牠們也被稱為貓界的狩獵者。

據紐約時報的報導指出，方形臉的貓咪適合較缺少社交生活的主人。尤其是朝九晚五有固定工作的家庭，比較有空陪牠們玩，讓牠們得到想要的注意和關愛。

2. 圓圓臉貓咪：柔弱膽小的乖乖牌

圓臉貓咪通常擁有可愛的外表，牠們有大大圓圓的眼睛，頭型也圓鼓鼓的討人喜歡，連身材也通常圓滾可愛，像波斯貓就是很典型的圓臉貓咪。牠們的個性通常溫順文靜，活動力不高，常喜歡坐在主人腿上，容易受驚嚇，很順從主人的抱抱或安排。牠們對主人的愛和喜歡不是太明顯，只會對某些牠比較信任的家人表達。

圓臉貓咪很適合安靜的主人，因為牠們喜歡靜靜地坐在主人腿上陪主人看電視、看書，像當隻安靜高雅的「圖書館貓」就很適合牠們。

3. 倒三角形臉：囉嗦奇怪、好奇寶寶！

三角形臉貓咪的個性通常非常活躍，在家裏永遠跳上跳下，牛仔很忙，常被覺得根本是貓界的「狗狗」。牠們很聰明且反應很快，三角形的臉型通常來自於大大的耳朵，臉型到鼻子附近才逐漸縮小。牠們充滿好奇心和求知慾，小時候還會追自己的尾巴繞圈圈，各種昆蟲雜物都不放過，常被牠們分屍，也特別聰明，更是愛說話，常常發出各種聲音。

倒三角形臉的貓咪最適合愛現的主人，牠們可以學會主人教牠們的小把戲，但是不太適合家裏已經有另一隻安靜順從貓咪的家庭。

Arden進一步指出，這三個貓咪臉型所代表的個性，在非純種貓的混種貓身上又更準確。

你家的貓咪是什麼臉型呢？是不是真的如此研究一樣，符合貓咪們的個性呢？記得跟我們分享哦！

相關閱讀：貓主必學摸貓方法 教你簡單4個步驟逐步攻陷貓心 附4大相處技巧（點撃圖片放大看）▾▾▾

+ 14

相關閱讀：貓咪叫聲藏玄機！快學懂「十大叫聲」解析（點撃圖片放大看）▾▾▾

+ 16

【本文獲「滔客」授權轉載。】